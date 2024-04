Polski skoczek wylądował na dywaniku. Wszystko przez jeden wpis na TikToku

To było w Ruce. Skończyłem zawody na pierwszej serii. Uznałem, że fajnie będzie pokazać w luźniejszy sposób, to co się będzie działo w drugiej. Wydaje mi się, że gdyby na tym się skończyło, byłoby OK. Wejście do szatni nie było dobrym pomysłem - teraz to wiem. Pojawił się Andrzej, obaj jesteśmy takimi śmieszkami. Lubimy interakcję z widzami, to daje nam lepszy humor po takich zawodach. Wielu odebrało to na zasadzie: słabo skaczą, a jeszcze się cieszą, więc na pewno mają to gdzieś. A prawda jest taka, że nikomu do śmiechu nie było. Ale nie chciałem się zamykać w pokoju i płakać nad tym co się stało w konkursie

~ ujawnił skoczek w rozmowie z TVP Sport.