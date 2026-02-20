Polski skoczek wyjechał z kraju, teraz takie wieści. Nie ma jak skakać

Powoli opadają emocje związane z występem polskich skoczków na igrzyskach olimpijskich. Mimo najważniejszej imprezy czterolecia rywalizacja w zawodach innej rangi cały czas się odbywała. Puchar Kontynentalny teraz przeniósł się do amerykańskiego Iron Mountain, gdzie wystartuje dwóch naszych zawodników - Maciej Kot i Jakub Wolny. Panowie do Stanów Zjednoczonych dotarli z małymi problemami, lecz, co gorsza, pierwszy z wymienionych jest bez bagaży i sprzętu. Jest to bardzo trudna sytuacja.

Maciej Kot podczas zawodów Pucharu Świata
Maciej Kot podczas zawodów Pucharu ŚwiataKERSTIN JOENSSON / AFPAFP

Na przełomie stycznia i lutego odbył się ostatni konkurs zawodów Pucharu Świata. Wszystko ze względu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zawody tej rangi wrócą dopiero w przyszły weekend (28 lutego - 1 marca) po niemal miesięcznej przerwie. Mimo wielkiej imprezy czterolecia zawodnicy, którzy nie dostali nominacji przerwy od skakania nie mieli. Cały czas rozgrywany był Puchar Kontynentalny.

    W Kranju i Oberhofie wystartowało aż siedmiu naszych zawodników. Najlepszym wynikiem była wówczas 3. lokata Dawida Kubackiego w jednym z konkursów. Teraz popularna "druga liga" skoczków przeniosła się do Iron Mountain, gdzie w trzy dni odbędą się aż cztery konkursy.

    Spośród naszych zawodników do Stanów Zjednoczonych wybrali się tylko Maciej Kot i Jakub Wolny. Panowie po drodze mieli jednak pewne perturbacje. Lot, jakim mieli udać się za ocean został odwołany, przez co musieli spędzić noc we Frankfurcie. Kolejna próba wylotu nadeszła w czwartek. Finalnie zawodnicy do USA trafili w nocy polskiego czasu z czwartku na piątek, lecz kolejny raz pojawiły się komplikacje.

    Kot wszystko się podzielił. Spory pech polskich skoczków

    Lot z Niemiec był opóźniony, przez co kadra spóźniła się na przesiadkę do Green Bay, co spowodowało konieczność czekania pięć godzin na kolejny lot. W całym zamieszaniu jednak nie to jest najgorsze. Poważny problem ma wspomniany Kot. 34-latek jest bowiem bez bagaży i całego sprzętu, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama.

      Stanowisko obsługi pasażerów linii lotniczych United Airlines, tablica informacyjna z nazwą przewoźnika i napisami dotyczącymi opóźnionego lotu oraz zagubionego bagażu, biurko z komputerem i krzesłem.
      Taki wpis umieścił Maciej KotScreen: https://www.instagram.com/maciejkot/materiał zewnętrzny

      Takie informacje są niezwykle niekorzystne. Pierwszy z czterech konkursów w Iron Mountain rozpocznie się już w piątek o godz. 20:00 czasu polskiego. Jak przekazał Dominik Formela Kot sprzęt będzie próbował skompletować na miejscu, bowiem szansę, że właściwy znajdzie się na miejscu są bardzo małe.

      Reszta polskich skoczków pozostała w Polsce i już w niedzielę wezmą oni udział w zimowych mistrzostwach Polski.

      Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i kasku, pochylony do przodu, zjeżdża po torze rozbiegowym podczas zawodów na skoczni pokrytej fioletowym śniegiem.
      Maciej KotLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim przygotowujący się do skoku narciarskiego stoi na progu skoczni, w tle widoczne są drzewa oraz reklamy sponsorskie VISA i ORLEN.
      Maciej KotPZNmateriały prasowe
      Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
      Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
