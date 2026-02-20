Polski skoczek wyjechał z kraju, teraz takie wieści. Nie ma jak skakać

Na przełomie stycznia i lutego odbył się ostatni konkurs zawodów Pucharu Świata. Wszystko ze względu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zawody tej rangi wrócą dopiero w przyszły weekend (28 lutego - 1 marca) po niemal miesięcznej przerwie. Mimo wielkiej imprezy czterolecia zawodnicy, którzy nie dostali nominacji przerwy od skakania nie mieli. Cały czas rozgrywany był Puchar Kontynentalny.

W Kranju i Oberhofie wystartowało aż siedmiu naszych zawodników. Najlepszym wynikiem była wówczas 3. lokata Dawida Kubackiego w jednym z konkursów. Teraz popularna "druga liga" skoczków przeniosła się do Iron Mountain, gdzie w trzy dni odbędą się aż cztery konkursy.

Spośród naszych zawodników do Stanów Zjednoczonych wybrali się tylko Maciej Kot i Jakub Wolny. Panowie po drodze mieli jednak pewne perturbacje. Lot, jakim mieli udać się za ocean został odwołany, przez co musieli spędzić noc we Frankfurcie. Kolejna próba wylotu nadeszła w czwartek. Finalnie zawodnicy do USA trafili w nocy polskiego czasu z czwartku na piątek, lecz kolejny raz pojawiły się komplikacje.

Kot wszystko się podzielił. Spory pech polskich skoczków

Lot z Niemiec był opóźniony, przez co kadra spóźniła się na przesiadkę do Green Bay, co spowodowało konieczność czekania pięć godzin na kolejny lot. W całym zamieszaniu jednak nie to jest najgorsze. Poważny problem ma wspomniany Kot. 34-latek jest bowiem bez bagaży i całego sprzętu, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama.

Taki wpis umieścił Maciej Kot Screen: https://www.instagram.com/maciejkot/ materiał zewnętrzny

Takie informacje są niezwykle niekorzystne. Pierwszy z czterech konkursów w Iron Mountain rozpocznie się już w piątek o godz. 20:00 czasu polskiego. Jak przekazał Dominik Formela Kot sprzęt będzie próbował skompletować na miejscu, bowiem szansę, że właściwy znajdzie się na miejscu są bardzo małe.

Reszta polskich skoczków pozostała w Polsce i już w niedzielę wezmą oni udział w zimowych mistrzostwach Polski.

