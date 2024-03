Polski skoczek szczerze po konkursie w Trondheim: "Całe moje ciało to poczuło"

Niesamowity lot na 143. metr w drugim treningu, potem słabsza dyspozycja w konkursie. Występ Aleksandra Zniszczoła podczas środowych zmagań w Trondheim mógł być dla kibiców lekkim rozczarowaniem. Polski skoczek zdradził, co stało się w pierwszej serii, kiedy udało mu się dolecieć tylko do 124. metra. - Całe moje ciało to poczuło - przyznał szczerze w rozmowie z reporterem Eurosportu.