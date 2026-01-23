Polski skoczek się nie krył, bolesny wpis. Wszystko po ogłoszeniu Maciusiaka
W czwartkowe popołudnie oficjalnie poznaliśmy nazwiska trzech skoczków, którzy będą rywalizować na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. W tym gronie zabrakło Macieja Kota, który o swoje miejsce walczył do samego końca. Niedługo po ogłoszeniu decyzji trenera doświadczony zawodnik umieścił w mediach społecznościowych bolesny wpis. Kilka słów odnosi się także do wczorajszych skoków w Oberstdorfie.
Już tylko dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia najważniejszej imprezy aktualnego sezonu w sportach zimowych, czyli igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Przed laty regularnie medale ze zmagań tej rangi przywozili polscy skoczkowie. W tym roku o podobny sukces będzie niezwykle ciężko, bowiem podopieczni Macieja Maciusiaka nie spisują już tak dobrze.
Pod znakiem zapytania przez długi czas stał skład personalny, w jakim do Włoch uda się nasza kadra. Na przestrzeni sezonu pewniakiem stał się Kacper Tomasiak, który jest zdecydowanym liderem reprezentacji. Do tego wydawało się, że swoimi skokami na występ zapracował sobie także Kamil Stoch.
Niewiadomą była obsada ostatniego, trzeciego miejsca. W mediach padały głównie dwie kandydatury - Dawida Kubackiego i Macieja Kota. Do tego po cichu na swoją szansę liczył Paweł Wąsek. W czwartek po południu oficjalnie ogłoszono, że to właśnie ostatni z wymienionych dołączy do Tomasiaka i Stocha.
Decyzja ta wzbudziła wiele emocji i rozpoczęła sporo dyskusji. Nie zabrakło także kilku słów komentarza od samych skreślonych skoczków.
Kot reaguje na powołania, do tego takie skoki na MŚwL
Późnym wieczorem w mediach społecznościowych pojawił się wpis Macieja Kota. Ten jasno wskazał, że miniony dzień nie był dla niego zbyt udany. Poza decyzją ws. składu na IO ten nie skakał także zbyt dobrze na obiekcie w Oberstdorfie, gdzie obywają się mistrzostwa świata w lotach i swój udział w zawodach indywidualnych zakończył po treningach.
- To był dzień z kategorii tych, o których chcesz jak najszybciej zapomnieć. Moje złe decyzje, złe skoki, a do tego rzeczy niezależne ode mnie. Może w końcu przyjdzie czas, że wszystko zacznie grać - napisał.
34-latek w Niemczech pełni rolę rezerwowego i nie wykluczone, że zobaczymy go w niedzielę podczas konkursu drużynowego. Pierwsza część zmagań indywidualnych rozpocznie się w piątek 23 stycznia o godz. 16:00. Zawody poprzedni seria próbna (godz. 15:00). Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.