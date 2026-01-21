Pod koniec 2015 roku w wieku zaledwie 20 lat w Pucharze Świata zadebiutował Andrzej Stękała. Skoczek zaliczył całkiem udany sezon i w klasyfikacji generalnej zakończył zmagania na 34. miejscu z dorobkiem 105 punktów. Jego najlepszym występem okazało się wtedy zajęcie 6. pozycji w konkursie w Trondheim. Następnie jego kariera nieco wyhamowała. Prawdziwym przełomem była kampania 2020/2021. Wtedy był on jednym z najlepszych skoczków na świecie.

Od początku rywalizacji zdobywał punkty, a raz zameldował się na podium. Było to w Zakopanem przy okazji dodatkowych konkursów, które zostały rozegrane w połowie lutego. Co więcej, cały Puchar Świata skończył w "generalce" na 16. lokacie ze zdobytymi aż 473 punktami. Niestety był to pierwszy i ostatni tak dobry sezon w jego wykonaniu. W następnych próbował nawiązać do formy z tamtej zimy, lecz bezskutecznie.

Nie inaczej jest w tym sezonie. 30-latek został przydzielony do kadry B, której szkoleniowcem jest Wojciech Topór. Skoczek swoich sił próbował w letnim Pucharze Kontynentalnym oraz w zawodach rangi FIS Cup. Występy te były jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań, bowiem meldował się w okolicach piątek dziesiątki. Raz zdarzyło mu się nawet zająć 73. lokatę (FIS Cup w Kandersteg).

Do tej pory doświadczony zawodnik we wszystkich startach zapunktował tylko raz i to kilka dni temu. W zawodach trzeciej rangi (po PŚ i Pucharze Kontynentalnym) w Klingenthal zajął 20. miejsce.

To Stękała robi w wolnym czasie. Podobnie jak Tomasz Fornal

Co ciekawe, reprezentant Polski w wolnym czasie prowadzi także transmisje na żywo. Wszystko ma miejsce w mediach społecznościowych, a dokładniej na TikToku. Na swoim profilu @jendker95 gra często w popularną grę League of Legends. Bardzo podobną działalność prowadzi także Tomasz Fornal, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy.

Skoczek w trakcie transmisji utożsamia się ze swoją widownią i nieraz odpowiada na pytania, jakie pojawiają się na czasie. Wszystko oczywiście łączy z treningami w kadrze, bowiem jest on wciąż aktywnym zawodnikiem.

Najbliższe zawody rangi FIS Cup odbędą się na przełomie stycznia i lutego. W weekend 31 stycznia - 1 lutego gospodarzem zmagań będzie Szczyrk. Możliwe, że udział w rywalizacji weźmie właśnie Stękała. Na oficjalne potwierdzenie należy jednak nieco poczekać.

