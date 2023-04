Polski skoczek pokonał swój lęk. Znamienne słowa. "Ogromny szacun"

Paweł Wąsek zakończył w niedzielę sezon dwoma lotami w konkursie indywidualnym w słoweńskiej Planicy. Pierwszy był naprawdę udany, polski skoczek lądował na 216. metrze. W drugim poszło mu nieco słabiej, bo nie doskoczył do 200. metra. Jednak najważniejsze w jego występach w ten weekend było coś innego. 23-latek pracował bowiem nad przełamaniem obaw , jakie miał w stosunku do lotów na skoczni mamuciej w Planicy.

Weekendowe występy młodego polskiego skoczka były poprzedzone długimi rozmowami z psychologiem i trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Nie były to zresztą łatwe debaty. W pewnym momencie u Wąska pojawiły się nawet łzy. - Wszyscy wiemy, co wydarzyło się w ubiegłym roku, kiedy po pierwszym skoku w Planicy zrezygnował ze skakania. Paweł jest bardzo dobrym lotnikiem i chcemy go wspierać w tym, by pokonał strach w Planicy - podkreślał austriacki szkoleniowiec Polaków w rozmowie z Interią.