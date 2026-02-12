Polski skoczek ofiarą strasznego hejtu. Teraz przerwał milczenie ws. skandalu

- (Decyzja - red.) bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Moim zdaniem Maciek już dawno powinien objąć to stanowisko - tak decyzję o zmianie szkoleniowca z Thomasa Thurbichlera na Macieja Maciusiaka komentował dla Eurosportu tuż po ostatnim konkursie sezonu 2024/2025 Aleksander Zniszczoł.

Z tego względu oczekiwano, że jego wyniki wraz z nowym trenerem ulegną poprawie. Tak się jednak nie stało, a sam skoczek w trakcie aktualnej kampanii Pucharu Świata punktował zaledwie raz. W pierwszym konkursie w Willingen zajął 28. miejsce i zdobył symboliczne trzy "oczka". Jego starty odbiły się szerokim echem, a do eskalacji niezadowolenia kibiców doszło tuż po mistrzostwach świata w Lotach. Wtedy Polak wyznał, że stał się ofiarą hejtu, a wiadomości, jakie dostawał nie należały zdecydowanie do miłych.

Teraz podobna sytuacja spotkała Polę Bełtowską. Nasza skoczkini wystartowała na igrzyskach olimpijskich, lecz na obiekcie normalnym spisała się poniżej swoich oczekiwań i zajęła 50. miejsce. Do tego naszej kadrze nie poszło także w rywalizacji drużyn mieszanych w składzie z właśnie 19-latką. Taki wynik spowodował, że hejt na zawodniczkę się tylko wzmocnił.

W całej sprawie swoje oświadczenia wydał już Polski Związek Narciarski oraz Polski Komitet Olimpijski. Do tego kilka zdań powiedział także m.in. Szef Misji olimpijskiej, Konrad Niedźwiedzki. W środę wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrał również Aleksander Zniszczoł.

Zniszczoł zwrócił się do Bełtowskiej. Do tego taki wpis

Polak najpierw skomentował medal ze skoczni normalnej Kacpra Tomasiaka i pochwalił młodszego kolegę. Zdradził, że całe zmagania były bardzo emocjonujące oraz wzruszające. Śledził także wspomniany konkurs mikstów.

- Emocje opadły… Kacper odpalił petardę i mamy srebro na Igrzyskach Olimpijskich. Oglądając ten konkurs i widząc Kacpra zdobywającego medal łzy się polały. Było bardzo dużo emocji, które musiały ujść. Trzymałem kciuki za naszą drużynę mieszaną, jak wszyscy kibice - nie udało się tym razem być wysoko, ale to jest tylko sport. Wiem, że chcieli wszyscy jak najlepiej, dali z siebie wszystko - napisał.

Osobno zwrócił się także do Bełtowskiej. 31-latek wskazał, że wie, jak czuje się 19-latka i uzupełnił, że całe zamieszanie tylko doda jej energii.

- Pola, trzymaj się, wiem jak się czujesz! Uwierz mi, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni - dodał.

Rozwiń

Skoczkinie do rywalizacji wrócą już w czwartek. Tym razem na dużym obiekcie (HS 141). Pierwszy trening na tym obiekcie zaplanowany jest na godz. 17:00.

Damian Żurek: Zabrakło trochę szczęścia Polsat Sport

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG AFP

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP