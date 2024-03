Polski skoczek nie zamierza dłużej milczeć. "Jestem wściekły"

Z pewnością nie tak kibice polskich skoczków narciarskich wyobrażali sobie rywalizację w ramach sezonu 2023/2024. Kiedy "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się poniżej jakichkolwiek oczekiwań podczas inauguracji Pucharu Świata w Ruce, wielu fanów i dziennikarzy miało nadzieję, że jest to jedynie wypadek przy pracy. Szybko jednak okazało się, że tej zimy Polacy na próżno wyczekiwać będą sukcesów naszych reprezentantów na arenach międzynarodowych. Jeśli chodzi o Puchar Świata, największym sukcesem było pierwsze w karierze podium Aleksandra Zniszczoła podczas weekendu w Lahti. Był to jednak jedyny do tej pory konkurs z polskim akcentem w TOP 3.

Kacper Juroszek podsumował sezon 2023/2024. Wymownie

W rozmowie z dziennikarzami TVP Sport Kacper Juroszek nie ukrywał, że jest rozczarowany swoimi występami na arenach międzynarodowych w tym sezonie . 22-latek w dodatku podkreślił, że przez ostatnie 12 miesięcy pracował z trzema trenerami - Thomasem Thurnbichlerem w ramach zgrupowania kadry A latem, zimą natomiast z Davidem Jiroutkiem i Wojciechem Toporem. Od żadnego ze szkoleniowców nie otrzymał jednak zbyt wielu wskazówek co do tego, jak lepiej skakać.

Zimą tak naprawdę słyszałem jeden komunikat przez bardzo długi czas. Chodziło o balans. Później się to zmieniło, poszło w stronę pokazywania błędów. Potrzebowałem jednak konkretnych uwag, jak je wyeliminować. Te może jakieś się pojawiały, ale to nie funkcjonowało. Wiedziałem, że jeśli na Puchar Świata będzie pięć miejsc, to najsłabszy odpadnie. Zdawałem sobie sprawę, że w tamtym momencie jestem najsłabszy. Całe lato się męczyłem

Kacper Juroszek podkreślił, że chciałby wejść do kadry A na dłużej, jednak czas tyka, a wielu młodszych kolegów może wkrótce zająć jego miejsce. Nie zamierza się on jednak poddać. "Czas ucieka i to niemiłosiernie. W tym roku mam 23 lata. W innych kadrach zawodnicy w tym wieku osiągali już sukcesy. Ja jedyne punkty PŚ zrobiłem rok temu, w słabo obsadzonych zawodach w Rasnovie. Są czasem takie momenty, że frustracja rozwala od środka. (...) I tak, jestem wściekły na ten sezon. Moim najlepszym startem było 13. miejsce w drugiej lidze. Totalny brak formy. Nawet jeśli jest lipa totalna, to trzeba spiąć tyłek i walczyć dalej. Mam duże plany, mam marzenia. Zapierdzielam po to, aby je spełnić" - oznajmił wprost.