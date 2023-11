Polski skoczek nie przebierał w słowach. Gorzkie słowa przed sezonem

Na pewno nie zwątpiłem. Wierzę, że wszystko to, co robię przyniesie w końcu efekt na skoczni. Trzeba jednak być cierpliwym. To wspinaczka na bardzo krętej drodze (...) Uważam, że w zeszłym sezonie byłem nakręcony na to, że jest nowy trener, wszystko nowe, a przy tym chciałem zacząć dobrze skakać. I forma uciekła po drodze do sezonu. W tym roku mam inne podejście. To nie tak, że chcę skakać specjalnie źle, ale mam po prostu inne nastawienie. Nie liczyłem na to, że zacznę od razu na tak wysokim poziomie

~ mówił Wolny dla "Sport.pl"