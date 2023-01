Nasz zawodnik, kiedy schodził ze skoczni, mówił coś do siebie pod nosem. Zapytany co, odparł z uśmiechem: - Lepiej tego nie powtarzać.

- To był dobry turniej dla mnie, choć celem było punktowanie we wszystkich konkursach. To się jednak nie udało. Stąd jest też niedosyt - dodał.

Paweł Wąsek - wielki talent polskich skoków

Wąsek był przedstawiany przez spikera na Turnieju Czterech Skoczni jako wielce utalentowany zawodnik. Opierał się on na opinii naszego trenera Thomasa Thurnbichlera. W Bischofshofen Interia Sport rozmawiała też z Andreasem Goldbergerem, który dwukrotnie wygrywał niemiecko-austriacką imprezę i on również mówił o Wąsku jako o przyszłości polskich skoków.

- To przyjemne. Ile jednak już tych przyszłości polskich skoków było? Nie ma co patrzeć na to, co może być kiedyś. Trzeba się skupiać na tym, co jest tu i teraz. Trzeba budować się, by w przyszłości rzeczywiście coś z tego mogło być - mówił 23-latek z Ustronia.