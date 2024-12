Polski skoczek naprawdę wierzy w podium. "Mam coraz większą pewność siebie"

- Jestem spokojny o swoje skoki - tak Aleksander Zniszczoł skwitował piątkowe skoki w Wiśle. 30-latek był 27. w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich (godz. 15.05). Mimo że nie walczył o czołowe pozycje, to jednak wypalił: - Gdyby była w Wiśle szansa walki o podium, to dałbym radę.