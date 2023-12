Paweł Wąsek pozostaje zatem tylko z punktami zdobytymi w Ruce. W Klingenthal ani razu nie wskoczył "30". 24-latek ma duże problemy. Przede wszystkim na progu.

Skoczek z Ustronia nie bardzo chciał się zgodzić z tym, że w pierwszej serii niedzielnego konkursu mieliśmy do czynienia z wietrzną loterią. Tymczasem część zawodników dostawała wiatr pod narty - i czasami nawet sporty - a część w plecy i też zdarzało się, że podmuch był silniejszy.

Skoki narciarskie. Paweł Wąsek szczerze. "Nie ma czystej wizji skoku"

Wąsek miał inne odczucia.

- Nie wiem, czy to była loteria. Patrząc na chorągiewki, to raczej wszystkie stoją. Jak na to, co zapowiadano w prognozie pogody, to warunki wietrzne były naprawdę super. Moje skoki niestety dalej są bardzo mocno spóźnione i ten próg nie oddaje - mówił Wąsek.

Zapytany o to, co zrobić, żeby w końcu zacząć trafiać z odbicie, odparł: - Na pewno trzeba wcześniej zacząć odbicie. Tak prosto tylko jednak się o tym mówi.

Dla Wąska to był weekend do zapomnienia, bo to zawodnik, którego nie interesuje tylko awans do konkursu, ale on już w ubiegłym sezonie pokazał, że może naprawdę być zawodnikiem z czołówki.

Nie ma stabilizacji w moich skokach, ale nie ma też czystej wizji skoku. Wydaje mi się, że codziennie próbujemy trochę czegoś innego. I na razie nie umiem znaleźć optymalnego rozwiązania ~ tłumaczył.

Kiedy dopytaliśmy go, czy sam ma pomysł na skok i dyskutuje o tym z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, odparł: - Mniej więcej mam jakiś pomysł, ale jak próbowałem go zastosować, to nie wychodziło. Próbujemy zatem różnych możliwości. Może uda się do tego dojść inną drogą.

