Polski skoczek jednak ma medal! I to jaki! Pochwalił się i dziękował

Aleksander Zniszczoł był najmłodszym uczestnikiem konkursu drużynowego na mistrzostwach świata w Planicy w polskiej ekipie. 29-letni skoczek wprawdzie dawno już do juniorów nie należy, ale i tak pozostała trójka: Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki to bardziej od niego doświadczeni zawodnicy.

Skoki narciarskie. Aleksander Zniszczoł wdzięczny fanom. "Mam swój przepiękny medal... z czekolady"

Ostatecznie jednak skoczek bardzo pozytywnie ocenił wyprawę do Planicy i przyznał, że na mistrzostwach "dał z siebie wszystko". Na swoim Instagramie podziękował za gorące powitanie w Wiśle. Zniszczoł jest reprezentantem klubu WSS Wisła.

Skoczek podkreślał też swoje przywiązanie do miasta, z którym czuje się związany. "Jeszcze raz bardzo dziękuje!!! To spotkanie dało mi dużego kopa do dalszej rywalizacji i promowania mojej kochanej miejscowości" - zapewniał, dodając wymowne hasztagi, jak "moje miasto" i "moje miejsce na ziemi".