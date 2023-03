Polski medalista MŚ w skokach znowu na zakręcie. "To najbardziej boli"

Frustracja u Andrzeja Stękały. "Musiałbym użyć wulgaryzmów, by to opisać"

- To dla mnie niesamowicie trudny sezon. Najbardziej boli to, że solidnie przepracowałem okres przygotowań . Dałem z siebie niesamowicie dużo i na skoczni, i poza nią. Mam jednak nadzieję, że w naturze nic nie ginie i to wszystko odda w końcu. Nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej - powiedział Stękała, który miewa dobre pojedyncze skoki, w rozmowie z Interia Sport.

- Czasami się zastanawiam, czy tylko ja jestem zawodnikiem jednego sezonu. Nie potrafię przez dłuższy czas utrzymać tego, co wypracuję. Może to wina tego, że do tej pory nie współpracowałem z psychologiem. W końcu zacząłem i teraz zupełnie inaczej na to patrzę. Jest niesamowita frustracja. Musiałbym użyć wulgaryzmów, by to opisać. Co mi to jednak da. Trzeba pracować dalej - przyznał 27-latek.