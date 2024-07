Polski ksiądz ujawnia. Mama Kamila Stocha nie wytrzymała. Kuriozalna scena

Paryż 2024. Kapelan Polaków opowiedział zaskakującą historię z Kamilem Stochem w roli głównej

Ksiądz Edward Pleń zaznaczył, że ze sportowcami łączą go bliskie relacje, a on sam stara się nie tylko dzielić z nimi chwile pełne sukcesów, lecz także wspierać we wszystkich trudach. A zawodnicy odwdzięczają mu się za to swoimi gestami.