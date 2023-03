Polski 16-latek zdeklasował rywali. Kolejny raz błysnął

Kacper Tomasiak potwierdza wielki talent

Choć przebojem wdarł się do światowej czołówki młodych skoczków, Polak do niedawna nie miał jeszcze prawa startu w Pucharze Świata. Podczas, gdy po MŚ juniorów Habdas dołączył do kadry, rywalizującej w zawodach w Lake Placid, jego młodszy kolega wrócił do kraju. Prawo występów w konkursach najwyższej rangi zyskał w połowie lutego, w Renie, punktując w słabo obsadzonych konkursach Pucharu Kontynentalnego. Debiutu w rywalizacji na najwyższym szczeblu póki co się jednak nie doczekał, za to w marcu wygrał już konkurs FIS Cup w Zakopanem.