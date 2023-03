Skoki narciarskie. Wiktor Szozda z prawem startu w Pucharze Świata

Zdobył punkty do klasyfikacji generalnej cyklu i tym samym zapewnił sobie prawo startu w Pucharze Świata.

- Punkty są i to mnie cieszy, ale nie one były celem. Tym były dobre skoki. Miałem się przede wszystkim nimi dobrze bawić - powiedział Szozda w rozmowie z Interia Sport.

Choć ma on dopiero 16 lat, to jest już bardzo wyrośnięty. To niewątpliwie atut nowego pokolenia w polskich skokach, bo wysocy są też: Kacper Tomasiak, Klemens Joniak czy Marcin Wróbel.