Polska skocznia niszczeje, aż przykro patrzeć. Remont za 180 tysięcy na nic

Skocznia narciarska na Kruczej Skale w Lubawce jest starsza nawet od Wielkiej Krokwi, zbudowali ją w 1924 roku jeszcze Niemcy (wtedy był to Ullersdorf). Niestety nigdy nie stała się ikoniczna w skali kraju. Ma za sobą liczne remonty, ten w 1984 r. był gruntowny, nabrała wtedy rozmiaru 94-metrowego. W 1998 r. wybudowano wieżę dla sędziów, stanowiska dla szkoleniowców oraz wyprofilowano fragment zeskoku. Obiekt był używany głównie do konkursów lokalnych (takich jak chociażby Puchar Karkonoszy) i treningów. Często powtarza się, że na skoczni normalnej najlepiej ćwiczy się technikę, bo jest tam kluczowa.

Kolejna modernizacja miała miejsce w drugiej dekadzie XXI wieku z uwagi na zaplanowane w 2016 roku zawody w ramach Olimpiady Młodzieży. Niestety z powodu braku śniegu zostały one przeniesione do czeskiego Harrachova. Prace kosztowały 180 tysięcy złotych (140 tys. finansowania od Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu, a 40 tys. od lokalnego samorządu). Nie udało się sprawić, by Lubawka urosła na mapie polskich ośrodków narciarskich.