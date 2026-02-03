W tym roku fani kobiecych skoków narciarskich w Polsce naprawdę nie mają powodów do narzekań. Anna Twardosz na arenie międzynarodowej spisuje się znakomicie i coraz częściej kończy konkursy Pucharu Świata w TOP30, co jeszcze kilka sezonów temu było dla Polek dużą rzadkością. 24-letnia zawodniczka regularnie punktuje, budując swoją pozycję w światowej stawce i potwierdzając, że należy do grona najbardziej solidnych reprezentantek kraju. Jej forma przekłada się na coraz lepsze wyniki i stabilność, której przez lata brakowało w żeńskiej kadrze. Nic więc dziwnego, że została ona jedną z dwóch polskich skoczkiń narciarskich powołanych na nadchodzące igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Anna Twardosz zawstydza dawnych liderów kadry. Premie? Dramatyczna różnica między nią, a Stochem, Kubackim i Żyłą

Choć Twardosz uzbierała do tej pory więcej punktów do klasyfikacji generalnej niż dawni liderzy męskiej reprezentacji, jej zarobki są nieporównywalnie niższe. Polka zgromadziła 178 punktów i zarobiła 9575 euro. Dla porównania Kamil Stoch, który ma na koncie 148 punktów, otrzymał już 21 575 euro. Piotr Żyła z dorobkiem 125 punktów zarobił 16 800 euro, a Dawid Kubacki, mimo zaledwie 54 punktów, może pochwalić się kwotą 15 850 euro. Te liczby jasno pokazują, że nawet lepsze sportowe rezultaty nie gwarantują kobietom porównywalnych nagród finansowych.

Temat zarobków w skokach narciarskich od lat budzi kontrowersje. Różnice pomiędzy Pucharem Świata kobiet i mężczyzn są wciąż ogromne, mimo że zawodniczki rywalizują na coraz wyższym poziomie i przyciągają rosnące zainteresowanie kibiców. Pula nagród w konkursach pań jest zdecydowanie niższa, a mniejsza liczba sponsorów i transmisji dodatkowo pogłębia te dysproporcje. Doskonały przykład to premie w zawodach indywidualnych - w przypadku mężczyzn wynagradza się czołową 30-stkę, jeśli zaś chodzi o panie, za poszczególne lokaty w konkursach wynagrodzenie otrzymuje tylko 25 najlepszych zawodniczek. Triumfator inkasuje za miejsce na najwyższym stopniu podium aż 15 tys. euro, triumfatorka natomiast otrzymuje czek w wysokości jedynie 5 tys. euro (11,5 tys. euro w konkursach lotów narciarskich). Różnice są więc kolosalne.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli mówimy o konkursach drużynowych oraz duetów. W przypadku panów nagradzanych jest osiem najlepszych czteroosobowych drużyn (triumfatorzy otrzymują 34 tys. euro) oraz dwanaście najlepszych duetów (zwycięzcy zarabiają 25,5 tys. euro). U pań sytuacja wygląda zupełnie inaczej - w "drużynówce" nagradza się jedynie teamy, które znajdą się na podium (triumfatorki otrzymują 7 tys. euro), a w przypadku duetów pieniądze zarabia tylko osiem najlepszych par (zwyciężczynie inkasują 3,5 tys. euro).

Anna Twardosz w locie FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP AFP

Anna Twardosz jest naszą najlepszą zawodniczką w skokach narciarskich FRANZ KIRCHMAYR AFP

Anna Twardosz Pawel Murzyn East News

