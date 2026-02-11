Nie ma się co oszukiwać - wynik reprezentacji Polski w konkursie drużyn mieszanych na igrzyskach nie był dobry. 11. miejsce ostatecznie nie dało nam awansu do serii finałowej.

Pola Bełtowska podczas bieżących igrzysk miała ogromne problemy. Skoki, do których przygotowywała się tak długo i wkładając w tę pracę całe serce, po prostu jej nie wyszły.

Należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z... 19-letnią zawodniczką, która ma przed sobą całą karierę. Nie z weteranką, od której moglibyśmy czegokolwiek wymagać. Polscy kibice mogą czuć się rozczarowani wynikiem, ale nikt z nas nie poczuł bólu, jaki po nieudanych próbach towarzyszył samej Poli Bełtowskiej.

Jako że igrzyska olimpijskie cieszą się dużym zainteresowaniem, konkurs drużyn mieszanych w Predazzo również przykuł uwagę w Polsce. Za popularnością idą również przykre konsekwencje w postaci hejtu - jeśli coś pójdzie nie tak.

Tak było i tym razem. Znalazło się wiele osób, które w dniu zawodów zalały skrzynkę odbiorczą Poli Bełtowskiej obraźliwymi komentarzami.

Hejterzy wyładowali swój gniew na 19-latce, która jest w trakcie startów na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w karierze. Na to zjawisko bardzo szybko zareagował PZN, który potępił je w oficjalnym oświadczeniu.

PKOl reaguje na hejt, którego ofiarą padła Pola Bełtowska

W środę rano natomiast wpis PZN podał dalej Polski Komitet Olimpijski, dorzucając kilka słów od siebie:

- Polski Komitet Olimpijski i członkowie Olimpijskiej Reprezentacji Polski potępiają wszelkie przejawy hejtu. Doceniamy wysiłek każdego Olimpijczyka i trzymamy kciuki za jak najlepsze starty. Pola - cały #TeamPL jesteśmy z Tobą! - czytamy na profilu PKOl.'

Rozwiń

Na szczęście, znalazło się też wielu prawdziwych kibiców, którzy później zaczęli pisać do Poli Bełtowskiej wiadomości ze słowami wsparcia. Polska olimpijka w mediach społecznościowych zdążyła już podziękować tym, którzy zechcieli podnieść ją na duchu w trudnej chwili.

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport