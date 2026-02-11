Polska olimpijka podle zaatakowana. Stanowcza reakcja PKOl. "Potępiamy to"

Reprezentacja Polski w konkursie drużyn mieszanych na zimowych igrzyskach olimpijskich nie zakwalifikowała się do serii finałowej. W wyniku słabszego wyniku sportowego ofiarą podłego hejtu padła Pola Bełtowska, której skrzynka odbiorcza została zalana obraźliwymi wiadomościami. Najpierw na fatalne zjawisko zareagował Polski Związek Narciarski. Teraz tym samym głosem mówi także Polski Komitet Olimpijski.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim oraz kasku podczas skoku narciarskiego na olimpiadzie, widoczny numer 71 i logo igrzysk olimpijskich. W okrągłej wstawce po prawej stronie uśmiechnięta osoba w sportowym stroju z nartą.
Pola Bełtowska Pola Bełtowska Tom Weller/Getty Images / FOT.EXPA/NEWSPIX.PLNewspix/Getty Images
Nie ma się co oszukiwać - wynik reprezentacji Polski w konkursie drużyn mieszanych na igrzyskach nie był dobry. 11. miejsce ostatecznie nie dało nam awansu do serii finałowej.

Pola Bełtowska podczas bieżących igrzysk miała ogromne problemy. Skoki, do których przygotowywała się tak długo i wkładając w tę pracę całe serce, po prostu jej nie wyszły.

Należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z... 19-letnią zawodniczką, która ma przed sobą całą karierę. Nie z weteranką, od której moglibyśmy czegokolwiek wymagać. Polscy kibice mogą czuć się rozczarowani wynikiem, ale nikt z nas nie poczuł bólu, jaki po nieudanych próbach towarzyszył samej Poli Bełtowskiej.

Jako że igrzyska olimpijskie cieszą się dużym zainteresowaniem, konkurs drużyn mieszanych w Predazzo również przykuł uwagę w Polsce. Za popularnością idą również przykre konsekwencje w postaci hejtu - jeśli coś pójdzie nie tak.

Tak było i tym razem. Znalazło się wiele osób, które w dniu zawodów zalały skrzynkę odbiorczą Poli Bełtowskiej obraźliwymi komentarzami.

Hejterzy wyładowali swój gniew na 19-latce, która jest w trakcie startów na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w karierze. Na to zjawisko bardzo szybko zareagował PZN, który potępił je w oficjalnym oświadczeniu.

Polka dostaje obrzydliwe wiadomości. "Nie sądziłam, że ludzie tak mogą"

PKOl reaguje na hejt, którego ofiarą padła Pola Bełtowska

W środę rano natomiast wpis PZN podał dalej Polski Komitet Olimpijski, dorzucając kilka słów od siebie:

- Polski Komitet Olimpijski i członkowie Olimpijskiej Reprezentacji Polski potępiają wszelkie przejawy hejtu. Doceniamy wysiłek każdego Olimpijczyka i trzymamy kciuki za jak najlepsze starty. Pola - cały #TeamPL jesteśmy z Tobą! - czytamy na profilu PKOl.'

Na szczęście, znalazło się też wielu prawdziwych kibiców, którzy później zaczęli pisać do Poli Bełtowskiej wiadomości ze słowami wsparcia. Polska olimpijka w mediach społecznościowych zdążyła już podziękować tym, którzy zechcieli podnieść ją na duchu w trudnej chwili.

Maja Włoszczowska, Kacper Tomasiak. Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Pola Bełtowska
Pola BełtowskaGrzegorz MomotPAP
Zawodniczka w stroju narciarskim i kasku przygotowuje się do skoku narciarskiego, za nią inne uczestniczki zawodów. Widoczne numery startowe i narty, na tle rozmytego krajobrazu.
Pola BełtowskaAction Press/ShutterstockEast News
Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
