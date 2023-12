Polska może stracić Thurnbichlera? "Zaproszenie" od rywali. "Wiem, że ma wszystko"

Kiedy po zakończeniu sezonu 2021/2022 w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że następcą Michala Doleżala może zostać Thomas Thurnbichler , niektórzy mieli w tej materii spore wątpliwości. Kibice nie byli pewni, czy bardzo młody (w chwili nominacji miał 32 lata) szkoleniowiec będzie w stanie dotrzeć do naszych doświadczonych, czołowych zawodników i przekonać ich do swojej wizji. Szybko okazało się, że jakiekolwiek obawy były bezpodstawne.

Thomas Thurnbichler chwalony w ojczyźnie

Mimo to zaufanie do austriackiego trenera wydaje się być niezachwiane. I to również poza granicami naszego kraju. Bardzo wysoko ceniony jest w ojczyźnie , a najlepszym tego dowodem są słowa odpowiedzialnego w austriackiej federacji za skoki narciarskie i kombinację norweską Mario Stechera.

To wszystko, mimo deklaracji to jednak, jak się wydaje, melodia odległej przyszłości. Póki co głównym zadaniem szkoleniowca polskiej kadry będzie podźwignięcie jej z kryzysu, w którym jest od pierwszych dni zimy. Jeżeli uda się to zrobić szybko, akcje 34-latka zapewne jeszcze mocniej wzrosną.