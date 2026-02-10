Takiego rozpoczęcia rywalizacji na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Kacper Tomasiak się chyba nie spodziewał. Polak, dla którego jest to debiutancki sezon Pucharu Świata, w cyklu kilkakrotnie ocierał się o podium, jednak prawdziwy sukces nadszedł podczas zmagań olimpijskich w Predazzo. Podczas konkursu indywidualnego mężczyzn na obiekcie normalnym 19-latek pokonał wielu utytułowanych rywali i sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie. Lepszy od niego był jedynie Philipp Raimund, a na najniższym stopniu podium stanęli Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden.

Maja Włoszczowska o sukcesie Kacpra Tomasiaka. "Stanął na wysokości zadania"

Po konkursie medale wspomnianym wcześniej zawodnikom miała okazję wręczyć Maja Włoszczowska, mistrzyni świata w kolarstwie górskim oraz dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, która w sierpniu 2021 została wybrana na siedmioletnią kadencję do Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po ceremonii wybitna polska kolarka pojawiła się na antenie Eurosportu, gdzie skomentowała sukces podopiecznego Macieja Maciusiaka.

"Super, że Kacper stanął na wysokości zadania, jednak ciężki to był sezon dla polskich skoków, więc petarda, że tak tutaj zaczęli igrzyska olimpijskie. W tym momencie już to, co było w sezonie, się zupełnie nie liczy, bo to o to chodzi, żeby właśnie w tym dniu na igrzyskach, w ten dzień, na który wszyscy czekają, zabłysnąć formą, więc wielkie brawa" - oznajmiła.

Jak się okazuje, Maja Włoszczowska medal Kacprowi Tomasiakowi wręczała wcale nie przez przypadek. Utytułowana kolarka i członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wyznała, że w ostatniej chwili udało jej się zamienić rolami z przedstawicielem komitetu z Mongolii, który pierwotnie miał wręczać medale po poniedziałkowym konkursie skoczków narciarskich.

"My się zgłaszamy na te ceremonie, na które byśmy chcieli, natomiast bardzo często jest tak, że jest wielu chętnych, no i wówczas liczy się jednak priorytet pozycji w MKOl-u. Często jest tak, że się wymieniamy ceremoniami, tak jak tutaj dzisiaj - ja nie byłam zaplanowana, ale przyjechałam przygotowana. No i takimi maślanymi oczkami spoglądałam w stronę członka MKOl-u z Mongolii, czy jeżeli będziemy mieli szansę, to czy zechce się zamienić, no i z przyjemnością to uczynił" - wyznała.

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

Maja Włoszczowska CARL DE SOUZAAFP AFP

