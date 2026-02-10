Polska mistrzyni walczyła o to, aby wręczyć medal Tomasiakowi. "Przyjechałam przygotowana"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Kacper Tomasiak został pierwszym polskim medalistą XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polski skoczek medal odebrał z rąk polskiej mistrzyni i członkini MKOl-u, Mai Włoszczowskiej. W Eurosporcie utytułowana kolarka ujawniła, że do końca walczyła o to, aby to właśnie ona mogła nagrodzić rodaka krążkiem olimpijskim.

Sportowiec w białej kurtce z polskim godłem i czerwonej czapce trzymający medal oraz kobieta w białej marynarce i czarnym topie, która siedzi w sali z innymi osobami w tle.
Maja Włoszczowska wręczyła medal olimpijski Kacprowi TomasiakowiMaddie Meyer/Getty Images, Tomasz JastrzebowskiReporter
Takiego rozpoczęcia rywalizacji na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Kacper Tomasiak się chyba nie spodziewał. Polak, dla którego jest to debiutancki sezon Pucharu Świata, w cyklu kilkakrotnie ocierał się o podium, jednak prawdziwy sukces nadszedł podczas zmagań olimpijskich w Predazzo. Podczas konkursu indywidualnego mężczyzn na obiekcie normalnym 19-latek pokonał wielu utytułowanych rywali i sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie. Lepszy od niego był jedynie Philipp Raimund, a na najniższym stopniu podium stanęli Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden

Jest medal dla Tomasiaka na igrzyskach. Świątek musiała zareagować

Maja Włoszczowska o sukcesie Kacpra Tomasiaka. "Stanął na wysokości zadania"

Po konkursie medale wspomnianym wcześniej zawodnikom miała okazję wręczyć Maja Włoszczowska, mistrzyni świata w kolarstwie górskim oraz dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, która w sierpniu 2021 została wybrana na siedmioletnią kadencję do Komisji Sportowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po ceremonii wybitna polska kolarka pojawiła się na antenie Eurosportu, gdzie skomentowała sukces podopiecznego Macieja Maciusiaka.

"Super, że Kacper stanął na wysokości zadania, jednak ciężki to był sezon dla polskich skoków, więc petarda, że tak tutaj zaczęli igrzyska olimpijskie. W tym momencie już to, co było w sezonie, się zupełnie nie liczy, bo to o to chodzi, żeby właśnie w tym dniu na igrzyskach, w ten dzień, na który wszyscy czekają, zabłysnąć formą, więc wielkie brawa" - oznajmiła.

Jak się okazuje, Maja Włoszczowska medal Kacprowi Tomasiakowi wręczała wcale nie przez przypadek. Utytułowana kolarka i członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wyznała, że w ostatniej chwili udało jej się zamienić rolami z przedstawicielem komitetu z Mongolii, który pierwotnie miał wręczać medale po poniedziałkowym konkursie skoczków narciarskich.

"My się zgłaszamy na te ceremonie, na które byśmy chcieli, natomiast bardzo często jest tak, że jest wielu chętnych, no i wówczas liczy się jednak priorytet pozycji w MKOl-u. Często jest tak, że się wymieniamy ceremoniami, tak jak tutaj dzisiaj - ja nie byłam zaplanowana, ale przyjechałam przygotowana. No i takimi maślanymi oczkami spoglądałam w stronę członka MKOl-u z Mongolii, czy jeżeli będziemy mieli szansę, to czy zechce się zamienić, no i z przyjemnością to uczynił" - wyznała.

