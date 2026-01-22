Polska gwiazda skoków wielkim przegranym sezonu. Bije się w pierś

W skrócie Dawid Kubacki nie został powołany do kadry na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Kubacki przyznał, że nie dawał trenerowi mocnych argumentów, by otrzymać bilet do Włoch.

Zawodnik wyraził frustrację z powodu braku awansu i zapowiedział dalszą pracę nad formą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dawid Kubacki od wielu miesięcy nie może się pozbierać. Ma przebłyski na skoczni, ale wciąż to jest forma daleka od tej, kiedy szalał na skoczniach całego świata. Pod koniec ubiegłego roku 35-latek wylądował w Pucharze Kontynentalnym, ale odżył na tyle, że wciąż miał szansę na wyjazd na igrzyska.

Ostatecznie w kadrze wytypowanej przez trenera Macieja Maciusiaka się nie znalazł. We Włoszech wystąpią zatem: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i nieoczekiwanie Paweł Wąsek.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Dawid Kubacki: Było wkurzenie i frustracja. Byłem nieszczęśliwy

Jak przyjąłeś decyzję trenera Maciusiaka?

Dawid Kubacki: - Ze spokojem. Wziąłem to na klatę, bo wiedziałem, jak wygląda sytuacja. Patrząc na cały sezon od początku, to nie dawałem trenerowi zbyt mocnych argumentów we wręczaniu biletu do Włoch. Tak bywa. Czasami człowiek się stara, a jednak nie wychodzi. Jedyne, co mogę zrobić teraz, to skupić się na swojej dalszej pracy. Kiedyś to ja dostałem kredyt zaufania i pojechałem na igrzyska, a potem wróciłem z medalem. Teraz ktoś inny tego kredytu zaufania potrzebował. Ja na pewno będę kibicował chłopakom, by wrócili stamtąd z pięknymi wspomnieniami.

Cztery lata temu byłeś daleko w klasyfikacji generalnej PŚ, a jednak wróciłeś z medalem z igrzysk. To pokazuje, że w skokach wszystko jest możliwe.

- Zgadza się. Taki to jest sport. Czasami decyduje dyspozycja dnia, a czasami człowiekowi coś w głowie przeskoczy, jak w przypadku Piotrka, który przyjechał na zawody i został mistrzem świata. To samo mógłby zrobić na igrzyskach. Czasami w tym sporcie tak się układa, że jeden skok, czy jedna próba i wszystko zaskakuje. Nikt nie wie dlaczego, ale jednak działa. Czasami dzieje się też w drugą stronę. Przestaje działać i nikt nie wie dlaczego. Niestety jestem teraz w takim momencie, że próbuję i staram się i nie wszystko działa do końca, jak trzeba. Będę pracował dalej, bo wiem, co mam robić i na tym się teraz skupiam.

Kiedy dowiedziałeś się o tym, że nie jedziesz na igrzyska?

- Jak wszyscy. Rozmowy były już po Zakopanem i wtedy wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało.

Byłeś z tym pogodzony?

- Było oczywiście wkurzenie i frustracja, ale tylko na siebie. To ja walczyłem o miejsce na igrzyskach, ale swoimi skokami przegrałem je. Byłem nieszczęśliwy z tego powodu. Na końcu to jednak ja narty zapinam i muszę udowodnić skokami, że na ten bilet zasługuję.

Będziesz walczył o kolejne igrzyska?

- Jeszcze nie widzę siebie skaczącego na igrzyskach za cztery lata, bo to kawał czasu, ale zobaczymy. Póki co, skupiam się na tym sezonie. Mam chęci do dalszej pracy, ale zobaczymy, jakie będą możliwości.

Mówiłeś, że masz do siebie pretensje. Współpraca w sztabie była w porządku?

- Jak najbardziej. W tej drużynie każdy każdemu próbuje pomóc. Na tym etapie mojej kariery nie układa się to jednak do końca tak, jakbym chciał. Brakuje elementu, który zaskoczy. Tak, jak u Domena Prevca. U niego ewidentnie coś zaskoczyło. Nieważne, co robi na progu i w powietrzu, a i tak leci na sam dół. Może go wyzwijać, a i tak ląduje dużo dalej niż inni. Też miałem taki etap w swojej karierze, że nieważne było, jakie błędy popełniałem na progu, a i tak walczyłem o czołowe miejsca. Teraz to tak nie wygląda. Dlatego szukam tej fajnej energii z progu.

Na mamucie trudniej się tego szuka?

- Na pewno nie jest to łatwe zadanie. Ostatnio pracowałem nad tym, by górą nie zabierać skoku z progu. Na mamucie jest to tym bardziej ważne. Dlatego traktuję to, jak dodatkowy motywator, by jednak tego błędu nie popełnić.

W Oberstdorfie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk Reporter