Polska daleko w Pucharze Narodów. Sytuacja naszych skoczków jest fatalna

Za nami sobotni konkurs Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Podobnie, jak w poprzednim tygodniu, również i dziś zawody zdominował niezawodny Stefan Kraft. Dwa genialne skoki Austriaka sprawiły, że powiększył on swoją przewagę w klasyfikacji generalnej, a także dołożył sporo punktów do rankingu Pucharu Narodów. Sytuacja Polaków jest niestety nie do pozazdroszczenia, bo nasi skoczkowie zawodzą na całej linii. Aktualnie "Biało-Czerwoni" zajmują dopiero 8 lokatę, ustępując miejsca takim m.in. takim ekipom jak Finlandia czy Szwajcaria.