Polacy walczyli o podium. Adam Małysz chwalił naszych skoczków

Pomimo że w Krynicy-Zdroju, gdzie odbywa się pierwszy w naszym kraju Puchar Świata w snowboardzie wiele obowiązków ma Adam Małysz, to jednak prezes Polskiego Związku Narciarskiego znalazł chwilę, by śledzić to, co działo się w Oberstdorfie.