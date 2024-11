Puchar Świata w skokach narciarskich powoli nabiera rozpędu. W ubiegłym tygodniu zawodnicy rywalizowali o pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej, a zawody odbyły się w Lillehammer. Największe powody do radości miał Pius Paschke , który po pierwszym weekendzie jest liderem Pucharu Świata z dorobkiem 180 punktów, oraz Austriacy, którzy okazali się najsilniejszą nacją. Zupełnie inne nastroje panowały w reprezentacji Polski.

Do optymizmu w biało-czerwonej ekipie jest daleko, bo podopieczni Thomasa Thurnbichlera zdołali uzbierać zaledwie 48 punkty i był to jeden z najgorszych początków sezonu w ostatnich latach. Nie było jednak tak źle, jak przed rokiem, co daje małe powody do radości, ale bardzo niewielkie. Kibice na poprawę liczą w Ruce, gdzie odbędą się dwa kolejne konkursy indywidualne.