Niemoc polskich skoczków trwa w najlepsze. Powiedzieć, że niemiecka część Turnieju Czterech Skoczni była dla naszych reprezentantów nieudana, to jak nie powiedzieć nic.



Kryzys jest odczuwalny szczególnie w przypadku Kamila Stocha. Na początku sezonu to właśnie on był filarem naszej kadry, a w Klingenthal zdołał nawet stanąć na podium. Tymczasem w Oberstdorfie oraz Ga-Pa nie był w stanie awansować do drugiej serii.



Turniej Czterech Skoczni: Innsbruck. Cisza medialna wśród polskich skoczków

Po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni Stoch nie chciał nawet skomentować swojej próby. - Nie ma o czym gadać - rzucił krótko . Teraz cała nasza kadra zdecydowała się na ciszę medialną przed konkursem w Innsbrucku.



Jak donosi Sport.tvp.pl, w dniu przerwy w rywalizacji nie odbył się tradycyjny dzień medialny, a polscy skoczkowie podkreślają że chcą mieć "święty spokój" przed kolejnymi zawodami. Zobaczymy, czy pomoże im on w oddawaniu lepszych skoków.



Tomasz Brożek



