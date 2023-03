Pierwszy konkurs w Lillehammer wygrał Halvor Egner Granerud, który pokonał Stefana Krafta i Manuela Fettnera. Poza czołową dziesiątką uplasowali się Polacy, a najwyżej notowany z "Biało-Czerwonych" był 15. Kamil Stoch. Rozczarowujący występ podopiecznych Thomasa Thurnbichlera to powód do niepokoju, co w rozmowie z WP SportoweFakty zauważył Rafał Kot. Jak stwierdził ekspert, na tym jednak nie koniec, ponieważ polscy skoczkowie mogą mieć problem z powrotem do dobrej formy już do końca sezonu.