Polscy skoczkowie zamilkli. Maciej Maciusiak tłumaczy. I te słowa o Kacprze Tomasiaku

Bardzo dobre skoki Kacpra Tomasiaka w dwóch pierwszych seriach treningowych sprawiły, że trenerzy dali mu odpocząć w trzeciej. Nie pojawił się on zatem na rozbiegu.

W czwartek 19-latek mówił, że potrzebuje jeszcze kilku skoków, by wyczuć obiekt i to najwyraźniej udało mu się w tych dwóch niedzielnych próbach. W pierwszej serii bardzo dobry skok oddał też Kamil Stoch, który zajął ósme miejsce.

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Maciej Maciusiak spokojny. Ostatni trening wlał w jego serce wiele optymizmu

Trzy razy w drugiej meldował się Paweł Wąsek, a to już naprawdę potwierdzenie stabilności formy.

Takie skoki na treningach uspokajają. Przyjeżdżaliśmy do Predazzo i wiedzieliśmy, że chłopaki wyglądają nieźle. Oczywiście nie mieliśmy porównania z innymi. Już czwartkowe skoki pokazały nam, że jest nieźle, a teraz tylko się w tym utwierdziliśmy. W poniedziałek zatem wszystko się może wydarzyć

- Tak naprawdę jest koło 15 zawodników, którzy będą walczyli o medale. Bardzo ważne będą zatem przeliczniki, bo dodawane punkty robią kolosalną różnicę w wynikach. Jesteśmy gotowi i nie możemy się doczekać konkursu - dodał.

Kacper Tomasiak najmocniejszą bronią Polaków. Trener wskazał, jaką będzie miał przewagę nad rywalami

Maciusiak przyznał, że na ten moment najmocniejszą bronią Polaków będzie Tomasiak. Zwrócił też uwagę na ten pierwszy niedzielny skok Stocha.

- Trzeba będzie mieć w konkursie dużo szczęścia. Na pewno wielką niespodzianką będzie, jeśli ktoś wygra z Domenem Prevcem czy Philippem Raimundem, bo oni są głównymi kandydatami do złota - powiedział Maciusiak,

Mocną stroną Kacpra może być to, że po nim kompletnie nie widać żadnego stresu, a przecież dla niego to debiut olimpijski. Ten spokój może być w czwartek jego przewagą

Cisza medialna w polskiej kadrze

Szkoleniowiec zapytany o ro, czym była spowodowana cisza medialna, jaka została nałożona na zawodników, odparł: - Chcieliśmy dać chłopakom trochę spokoju, bo wiadomo, jaki dzień nas czeka. Treningi zakończyły się bardzo późno, a przed nami jest jeszcze kolacja. Chcemy, by skoczkowie jak najszybciej się zregenerowali.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak JAVIER SORIANO AFP

Kamil Stoch ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News