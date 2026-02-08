Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy skoczkowie zamilkli. Maciej Maciusiak tłumaczy. I te słowa o Kacprze Tomasiaku

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

To były bardzo udane treningi dla polskich skoczków przed poniedziałkowym konkursem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo. Najwięcej powodów do optymizmu ma oczywiście Kacper Tomasiak, który w pierwszym treningu był drugi, a w drugim piąty. 19-latek wysłał jasny sygnał, że będzie chciał się włączyć do walki i medale i nie ma w tym krzty przesady. Z naszymi skoczkami nie mogliśmy jednak porozmawiać po treningach, bo najzwyczajniej w świecie zamilkli. Nasz sztab ogłosił ciszę medialną.

Mężczyzna ubrany w czarną zimową kurtkę z licznymi naszywkami sponsorów, czapkę z logo i napisem Orlen oraz polską flagą stoi na zewnątrz podczas opadów śniegu.
Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto AFP
Bardzo dobre skoki Kacpra Tomasiaka w dwóch pierwszych seriach treningowych sprawiły, że trenerzy dali mu odpocząć w trzeciej. Nie pojawił się on zatem na rozbiegu.

W czwartek 19-latek mówił, że potrzebuje jeszcze kilku skoków, by wyczuć obiekt i to najwyraźniej udało mu się w tych dwóch niedzielnych próbach. W pierwszej serii bardzo dobry skok oddał też Kamil Stoch, który zajął ósme miejsce.

Tomasiak błyszczy w Predazzo, medalowa forma. Polacy postraszyli rywali

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Maciej Maciusiak spokojny. Ostatni trening wlał w jego serce wiele optymizmu

Trzy razy w drugiej meldował się Paweł Wąsek, a to już naprawdę potwierdzenie stabilności formy.

Takie skoki na treningach uspokajają. Przyjeżdżaliśmy do Predazzo i wiedzieliśmy, że chłopaki wyglądają nieźle. Oczywiście nie mieliśmy porównania z innymi. Już czwartkowe skoki pokazały nam, że jest nieźle, a teraz tylko się w tym utwierdziliśmy. W poniedziałek zatem wszystko się może wydarzyć
mówił trener kadry Maciej Maciusiak.

- Tak naprawdę jest koło 15 zawodników, którzy będą walczyli o medale. Bardzo ważne będą zatem przeliczniki, bo dodawane punkty robią kolosalną różnicę w wynikach. Jesteśmy gotowi i nie możemy się doczekać konkursu - dodał.

Dominik Bury
Polacy

Dramatyczne sceny z udziałem Polaka, a potem pędził jak szalony

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Kacper Tomasiak najmocniejszą bronią Polaków. Trener wskazał, jaką będzie miał przewagę nad rywalami

    Maciusiak przyznał, że na ten moment najmocniejszą bronią Polaków będzie Tomasiak. Zwrócił też uwagę na ten pierwszy niedzielny skok Stocha.

    - Trzeba będzie mieć w konkursie dużo szczęścia. Na pewno wielką niespodzianką będzie, jeśli ktoś wygra z Domenem Prevcem czy Philippem Raimundem, bo oni są głównymi kandydatami do złota - powiedział Maciusiak,

    Mocną stroną Kacpra może być to, że po nim kompletnie nie widać żadnego stresu, a przecież dla niego to debiut olimpijski. Ten spokój może być w czwartek jego przewagą
    dodał.

    Cisza medialna w polskiej kadrze

    Szkoleniowiec zapytany o ro, czym była spowodowana cisza medialna, jaka została nałożona na zawodników, odparł: - Chcieliśmy dać chłopakom trochę spokoju, bo wiadomo, jaki dzień nas czeka. Treningi zakończyły się bardzo późno, a przed nami jest jeszcze kolacja. Chcemy, by skoczkowie jak najszybciej się zregenerowali.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Od lewej: Marcin Bachleda, Anna Twardosz, Stefan Hula i Pola Bełtowska
    Skoki Narciarskie

    Największy sukces kobiecych skoków w Polsce. Co dalej z trenerami?

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 38 przygotowuje się do skoku narciarskiego, siedząc na belce startowej na dużej skoczni, obok widać innych skoczków oraz trenerów w sportowych ubraniach, na twarzach skupienie, w tle nocne oświetlenie.
    Kacper TomasiakJAVIER SORIANOAFP
    Zawodnik w niebieskim kombinezonie narciarskim w pozycji do skoku narciarskiego znajduje się na belce startowej, otoczony przez innych uczestników oraz trenerów na skoczni oświetlonej sztucznym światłem.
    Kamil StochANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News

