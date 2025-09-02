Polscy skoczkowie wzięli ślub. Właśnie nadeszło potwierdzenie

Polscy skoczkowie przygotowują się do nowego sezonu skoków narciarskich. Nasi czołowi reprezentanci rywalizują w Letnim Grand Prix. W klasyfikacji generalnej, po konkursach w Wiśle i Courchevel, najwyżej z biało-czerwonych jest Kamil Stoch (5.). Naszemu mistrzowi olimpijskiemu udało się zdobyć brąz na polskiej ziemi, jednak to Maciej Kot wywalczył złoty medal na zawodach, które odbyły się 16 sierpnia. Zresztą, drugi z wymienionych skoczków również radzi sobie naprawdę dobrze, bowiem jest klasyfikowany na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Kolejna runda zmagań w LGP rozpocznie się 13 września. Wtedy to skoczkowie przeniosą się do rumuńskiego Rasnova, gdzie zostaną do następnego dnia. W międzyczasie odbywają się również zawody na niższych szczeblach, gdzie mamy wielu naszych reprezentantów. W FIS Cup, a więc zawodach dla zawodników, którzy nie mieszczą się w pierwszej kadrze, szczególnie dobrze radzą sobie Adam Niżnik i Kacper Tomasiak. Także Tomasz Pilch może mieć powody do zadowolenia, bowiem, cała wymieniona trójka Polaków zajmuje miejsca 2-4 w klasyfikacji generalnej. Ponadto, Niżnik i Tomasiak wygrali po jednym konkursie, z czego ten drugi zawodnik dołożył jeszcze srebro. Co więcej, Kamil Waszek i Tomasz Pilch mogą pochwalić się trzecim miejscem kolejno w austriackim Villach i Szczyrku.

Anna Twardosz najlepszą polską skoczkinią. Nika Prevc niedościgniona

Na znaczeniu zyskują również polskie skoki w wykonaniu kobiet. Absolutną dominatorką w ostatnich latach jest Nika Prevc, a więc siostra jednych z najlepszych zawodników, Petera i Domena. Pochodzenie rodzinne zobowiązuje, co Słowenka pokazuje również przy okazji letnich przygotowań. 20-latka wygrała trzy z czterech dotychczasowych konkursów LGP kobiet, zdecydowanie prowadząc w klasyfikacji generalnej.

A co słychać u naszych skoczkiń? Na 9. pozycji w generalce widzimy Annę Twardosz, dalej są Pola Bełtowska (19.) i Nicole Konderla-Juroszek (36.). Nasza liderka, jeśli chodzi o zawody w wykonaniu kobiet zajmowała kolejno 9. miejsce drugiego dnia w Courchevel, 7. miejsce pierwszego dnia w Wiśle i 5. miejsce drugiego dnia. W pierwszych zawodach w LGP kobiet we francuskiej miejscowości została jednak zdyskwalifikowana.

Prawda wyszła na jaw. Polscy skoczkowie wzięli ślub

W obliczu letniej rywalizacji, niemalże wszystkim umknęło istotne wydarzenie. A to dlatego, że skoczkowie nie ogłaszali się z tym w mediach społecznościowych. Prawda wyszła na jaw dopiero po kilku dniach, a to za sprawą zmiany danych u jednej ze skoczkiń.

Jak przekazał Dominik Formela w serwisie X, Kacper Juroszek i Nicole Konderla pod koniec sierpnia wzięli ślub. Spostrzegawcze oko zauważy, że wyżej już zapisano jej drugie nazwisko. Bowiem, 24-letnia zawodniczka przyjęła nazwisko męża, także skoczka. Od momentu zaślubin podpisuje się więc jako Nicole Konderla-Juroszek.

A skąd to wiadomo? Dane skoczkini zdążyły już zostać zmodyfikowane. W bazie FIS widnieje już jej nowe, dwuczłonowe nazwisko.

Rozwiń

Także na jej instagramowym profilu zaszła aktualizacja. W opisie widzimy, że dopisała do swojego panieńskiego nazwiska także to Kacpra Juroszka.

Profil Nicole Konderli-Juroszek na Instagramie, już z nowym nazwiskiem screen instagram.com/@nkon.derla materiał zewnętrzny

InteriaSport.pl INTERIA.TV

Kacper Juroszek AFP

Nicole Konderla FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk AFP

Kacper Juroszek AFP