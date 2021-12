Dariusz Wołowski, Interia: Wczoraj, tuż po fatalnym konkursie w Oberstdorfie trener Michal Doleżal zebrał całą ekipę. Co ustalono?

Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN: Analizowali błędy, każdy z naszych skoczków popełnia przecież inne. Oczywiście cały czas pracujemy nad udoskonalaniem sprzętu, ale nie on jest powodem złych wyników. Na szczęście badania wydolnościowe wypadają dobrze, więc problem leży w technice skoku. Nad tym trzeba pracować. Dziś Doleżal organizuje dla drużyny spotkanie, na którym ma dojść do "przewietrzenia pokoju".

Co to znaczy: "przewietrzyć pokój"?

- Żeby nie szukać dziury w całym, nie obwiniać nikogo, tylko wziąć się w garść i starać się wspólnie ruszyć do przodu. Żeby było "mniej j..., a więcej skakania z czystą głową" - przepraszam, ale to cytat.

Poproszę o rozwinięcie tego cytatu.

- Chodzi o to, by nasi skoczkowie zapomnieli o presji, przestali międlić w głowach słabe wyniki, tylko wrócili do tego, co przecież umieją. Czyli skakania na swoim normalnym poziomie.

Jeśli nie wrócą?

- Jeśli wyniki w Garmisch- Partenkirchen będą tak samo dramatycznie słabe jak w Oberstdorfie Doleżal wycofa kadrę z Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy wrócą do Zakopanego i będą tam spokojnie trenowali do zawodów Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi 15-16 stycznia. To będzie jednak ostateczność. Nikt w ekipie tego nie chce. Wszyscy wierzą, że w nowy rok zespół zanotuje progres i że wyniki tak słabe jak z Oberstdorfu da się szybko i zdecydowanie poprawić.

Dziś Doleżal ma zorganizować spotkanie dla skoczków. Zapadną jeszcze jakieś decyzje?

- Nie. To spotkanie integracyjne, ma posłużyć wyczyszczeniu głowy i zjednoczeniu ekipy. Walczymy dalej. 70. Turniej Czterech Skoczni przegraliśmy, priorytetem są igrzyska. Trzeba zrobić wszystko, by do początku lutego Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i inni nasi zawodnicy skakali na miarę swoich możliwości.

Rozmawiał Dariusz Wołowski