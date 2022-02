Polscy skoczkowie wrócili z Pekinu. Internauci żartują ze scen na lotnisku

Oprac.: Katarzyna Pociecha Skoki Narciarskie

To koniec igrzysk olimpijskich dla skoczków narciarskich. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula i Paweł Wąsek wrócili do Polski, a na lotnisku w Warszawie przywitali ich kibice oraz dziennikarze. Zorganizowano konferencję prasową. Część internautów ma wątpliwości, czy sportowcy w takiej sytuacji powinni występować przed kamerami, wszak widać było po nich zmęczenie trwającą ponad dobę podróżą. Tak czy inaczej sceny z Okęcia to teraz temat gorącej dyskusji i okazja do... żartów oraz memów, które powstają na potęgę.

Zdjęcie Polscy skoczkowie wrócili do Polski z igrzysk olimpijskich w Pekinie / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter