Polscy skoczkowie w trudnej sytuacji. Przykra diagnoza, nagle takie słowa o Wąsku

Jarząbek nie stawał murem za Dawidem Kubackim, ale uważnie przyglądał się formie polskich skoczków w tym sezonie. Stwierdził, że według niego różnica między jego byłym podopiecznym, Maciejem Kotem a Pawłem Wąskiem nie była zbyt duża.

Były trener Dawida Kubackiego o formie polskich skoczków

W rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, Józef Jarząbek, który zaczynał przygodę Dawida Kubackiego ze skokami narciarskimi, stwierdził, że sam bacznie przygląda się temu, jak wygląda sytuacja tej dyscypliny aktualnie i nie ma dobrych wieści. Sam liczył na więcej.

"Nie patrzę z przyjemnością na poczynania naszych reprezentantów i nie potrafię zdiagnozować problemu. Spodziewałem się lepszej postawy w tym sezonie, tymczasem ona nie nadchodzi. Widzę zaangażowanie, ale nie ma najważniejszego - wyników" - podsumował.

W pewnym momencie Jarząbek został również zapytany o to, co sądzi o powołaniach na igrzyska olimpijskie. Okazało się, że sam był "zaskoczony i smutny" w związku z tym, co się wydarzyło. Wyjaśnił dokładnie swój punkt widzenia.

Były trener Dawida Kubackiego jasno o wyborze kadry na igrzyska

"Jestem trochę zaskoczony i smutny. Z wiadomych względów, bo trzymam kciuki za Dawida szczególnie. Z kolei drobne zdumienie budzi wybór Pawła Wąska. W środowisku rozpatrywaliśmy różne scenariusze i prawie wszyscy przypuszczaliśmy, że do Włoch poleci Dawid albo Maciej Kot. Ostatecznie trener zaskoczył" - stwierdził Jarząbek.

W pewnym momencie padły znamienne słowa dotyczące również formy Pawła Wąska. Według Jarząbka zarówno on, jak i Kubacki oraz Kot nie prezentowali dobrej formy, stąd zdziwienie wyborem.

"Zarówno Dawid, jak i Paweł oraz Maciej wypadali blado w tegorocznych zmaganiach. O kontrowersjach byśmy mogli mówić, gdyby wybór trenera mógłby cokolwiek zmienić. Tymczasem ja w to nie wierzę, bo nie jedziemy do Włoch walczyć o medale" - powiedział trener i dodał, że zawsze można jednak liczyć na niespodziankę, bo w tym sezonie Kacper Tomasiak pokazał już, że stać go na wiele.

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

