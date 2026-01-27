Polscy skoczkowie w trudnej sytuacji. Przykra diagnoza, nagle takie słowa o Wąsku
Na zimowe igrzyska olimpijskie ze skoczków narciarskich ostatecznie pojadą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Wybór tego ostatniego był dość nieoczekiwany. Kibicom wydawało się, że o ostatnie miejsce w składzie walczyć będą między sobą Dawid Kubacki i Maciej Kot, tak się jednak nie stało. Swoje zdanie na ten temat wypowiedział również pierwszy trener Dawida Kubackiego, Józef Jarząbek. Padły słowa krytyki.
Jarząbek nie stawał murem za Dawidem Kubackim, ale uważnie przyglądał się formie polskich skoczków w tym sezonie. Stwierdził, że według niego różnica między jego byłym podopiecznym, Maciejem Kotem a Pawłem Wąskiem nie była zbyt duża.
Były trener Dawida Kubackiego o formie polskich skoczków
W rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, Józef Jarząbek, który zaczynał przygodę Dawida Kubackiego ze skokami narciarskimi, stwierdził, że sam bacznie przygląda się temu, jak wygląda sytuacja tej dyscypliny aktualnie i nie ma dobrych wieści. Sam liczył na więcej.
"Nie patrzę z przyjemnością na poczynania naszych reprezentantów i nie potrafię zdiagnozować problemu. Spodziewałem się lepszej postawy w tym sezonie, tymczasem ona nie nadchodzi. Widzę zaangażowanie, ale nie ma najważniejszego - wyników" - podsumował.
W pewnym momencie Jarząbek został również zapytany o to, co sądzi o powołaniach na igrzyska olimpijskie. Okazało się, że sam był "zaskoczony i smutny" w związku z tym, co się wydarzyło. Wyjaśnił dokładnie swój punkt widzenia.
Były trener Dawida Kubackiego jasno o wyborze kadry na igrzyska
"Jestem trochę zaskoczony i smutny. Z wiadomych względów, bo trzymam kciuki za Dawida szczególnie. Z kolei drobne zdumienie budzi wybór Pawła Wąska. W środowisku rozpatrywaliśmy różne scenariusze i prawie wszyscy przypuszczaliśmy, że do Włoch poleci Dawid albo Maciej Kot. Ostatecznie trener zaskoczył" - stwierdził Jarząbek.
W pewnym momencie padły znamienne słowa dotyczące również formy Pawła Wąska. Według Jarząbka zarówno on, jak i Kubacki oraz Kot nie prezentowali dobrej formy, stąd zdziwienie wyborem.
"Zarówno Dawid, jak i Paweł oraz Maciej wypadali blado w tegorocznych zmaganiach. O kontrowersjach byśmy mogli mówić, gdyby wybór trenera mógłby cokolwiek zmienić. Tymczasem ja w to nie wierzę, bo nie jedziemy do Włoch walczyć o medale" - powiedział trener i dodał, że zawsze można jednak liczyć na niespodziankę, bo w tym sezonie Kacper Tomasiak pokazał już, że stać go na wiele.