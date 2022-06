Polscy skoczkowie rozpoczęli zgrupowanie. „Gorrrąco”

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich wraz z nowym tygodniem rozpoczęli kolejny punkt przygotowań do kolejnego sezonu. Tym razem przyszła pora na zgrupowanie w austriackim Stams. Pomimo upalnej aury, wszystko wskazuje na to, że atmosfera do pracy jest dobra.

Zdjęcie Andrzej Stękała / AFP/AFP INA FASSBENDER/ / AFP