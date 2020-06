Po informacji przekazanej przez Adama Małysza, że zachorował na koronawirusa, Polski Związek Narciarski podjął decyzję o natychmiastowym przebadaniu reprezentantów Polski. Skoczkowie poznali już wyniki środowych testów.

Skoczkowie narciarscy przebywają obecnie na zgrupowaniu w Wiśle, gdzie trenują przed zbliżającym się sezonem. To właśnie podczas obozu dotarła do nich wiadomość o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u Adama Małysza.

W środę cała reprezentacja została poddana badaniom. Jak szczęśliwie się okazało, żaden z kadrowiczów nie został zarażony, a skoczkowie mogą kontynuować zgrupowanie.

"Wszyscy polscy skoczkowie, jak również cały sztab z negatywnymi testami na COVID-19. Dziękujemy wszystkim za słowa wsparcia" - napisał serwis Skaczemy.pl.

