Dawid Kubacki był w piątek zdecydowanie najlepszym z Polaków na Vogtland Arena w Klingenthal . W treningach zajmował dziewiąte i dziesiąte miejsce, a w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich (9 grudnia, godz. 16.00) był piąty.

To pokazuje, że 32-latek w końcu wskoczył na poziom, na jakim zakończył starty w Letnim Grand Prix. Z dobrej strony, ale tylko w kwalifikacjach, pokazał się Piotr Żyła , który był 14.

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler w końcu mógł się cieszyć

W treningach do "10" wskoczył Maciej Kot , który przecież na co dzień trenuje w grupie bazowej w Zakopanem. Andrzej Stękała kręcił się z kolei w drugiej "10". Bez błysku, ale solidnie skakał Paweł Wąsek .

Jestem szczęśliwy. Zresztą progres zanotowaliśmy już w Lillehammer. Musimy patrzeć na skoki z szerszej perspektywy. Nowi zawodnicy wnieśli wiele energii do tej drużyny. Pokazali się z dobrej strony w treningach. W kwalifikacjach było nieco trudniej, ale ich skoki były dobre. Najważniejsze, że wszyscy zawodnicy wystąpią w sobotnim konkursie

- Mimo dobrych skoków, wciąż jednak można było zauważyć błędy. Najważniejsze, że ma już odpowiednią pozycję. Od tego zaczyna się skok. Kiedy zawodnik ma dobrą pozycję, to nawet przy gorszych próbach od strony technicznej, w skoku jest energia. Jeżeli brakuje stabilizacji, to wówczas nie ma też rotacji, a to przekłada się na wysokość lotu i prędkość w locie, a finalnie na metry. Jestem zadowolony z Dawida - mówił austriacki szkoleniowiec.