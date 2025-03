Paweł Wąsek o pobycie w Trondheim

Tomasz Kalemba w rozmowie z Pawłem Wąskiem dla Interii zapytał najpierw o to, czy mimo uzyskania życiowego wyniku, Wąsek nie miał apetytu na więcej. Skoczek powiedział, że jak najbardziej, apetyty były większe, ale same skoki nie zachwycały. " Skoki nie były idealne. Pojawiły się w nich błędy, więc tego zabrakło " - stwierdził.

Następne pytanie dotyczyło zakwaterowania. Polscy skoczkowie mieszkają z dala od innych ekip. Wydaje się jednak, że to miejsce im odpowiada. "W Planicy też mieliśmy taki system, że mieszkaliśmy gdzie indziej. Znaleźliśmy sobie fajne domki i duże apartamenty, gdzie mogliśmy spokojnie sobie mieszkać. Tu też mamy fajne miejsce, duże apartamenty, to jest dla nas najważniejsze, żeby móc się z tym całym sprzętem pomieścić i jeszcze się poruszać po tym pokoju, więc na to na pewno nie możemy narzekać. Mamy swoich kucharzy, którzy bardzo dobrze nam gotują, więc przygotowani jesteśmy bardzo dobrze" - zapewniał Wąsek.

Paweł Wąsek czeka na "przyjemniejszą część mistrzostw"

Ostatnia kwestia dotyczyła znakomitego wyniku Mariusa Lindvika, który choć nie miał dobrego sezonu, został mistrzem świata na normalnej skoczni. "To są zawody. Wszystko się może zdarzyć. Na pewno poziom będzie bardzo wysoki, no bo każdy się przygotowywał do tej imprezy, ale to jest sport, zawsze jakieś niespodzianki mogą się zdarzyć" - mówił z optymizmem Paweł Wąsek.