Polscy skoczkowie mieli skakać w Lake Placid, nic z tego. Pogoda nie dała za wygraną

Problemy kadry Thurnbichlera. Z treningów nici

Gdy spojrzymy na prognozę pogody opublikowaną właśnie na tym portalu, to powodów do optymizmu jest niewiele. Na piątek zapowiadany jest bowiem wiatr rzędu nawet siedmiu metrów na sekundę, co może poważnie utrudnić rozegranie kwalifikacji. Dzień później wiatr ma sięgać do czterech metrów na sekundę. Dopiero na niedzielę zapowiadane są sprzyjające warunki pogodowe.