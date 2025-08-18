Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy skoczkowie liderami klasyfikacji. Maciej Maciusiak zawahał się po tym pytaniu

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Polska po dwóch weekendach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich - w Courchevel i Wiśle - jest liderem Pucharu Narodów. To sytuacja, jakiej w skokach nie było już dawno. Trener Maciej Maciusiak może mieć powody do zadowolenia, bo reprezentacja Polski znowu jest jedną drużyną, która ma jasny cel. Nowy szkoleniowiec kadry zawahał się jednak przy jednym pytaniu, jakie padło po konkursach w Wiśle. I to tym, które dotyczyło poprzedniego szkoleniowca.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

W skrócie

  • Polscy skoczkowie narciarscy prowadzą w Pucharze Narodów po konkursach w Courchevel i Wiśle, co nie zdarzało się od dłuższego czasu.
  • Pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka drużyna odzyskała spójność, a zawodnicy tacy jak Maciej Kot i Kamil Stoch wrócili na podium po latach przerwy.
  • Mimo sukcesów wciąż dominują starsi zawodnicy, a młodzi pozostają w cieniu; przed drużyną kolejne starty oraz zgrupowanie decydujące o składzie na zawody.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Za nami pierwsza faza Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Konkursy w Courchevel i Wiśle pokazały, że polscy skoczkowie wyszli z letargu. Ekipa znowu jest wielką drużyną, a nie obozem obcych sobie ludzi. I to jest największy sukces blisko półrocznych rządów Macieja Maciusiaka na stanowisku trenera kadry.

Wraz za dobrą atmosferą przyszły też sukcesy. Maciej Kot po wielu latach posuchy wygrał rywalizację w Wiśle, a na podium - też po wieloletniej przerwie - zameldował się Kamil Stoch. Ten ostatni pokazuje, że znowu może liczyć się w walce z najlepszymi.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Polska liderem Pucharu Narodów. Maciej Maciusiak: mamy wszystko pod kontrolą

Wciąż jednak w polskiej drużynie dominuje stara gwardia. Nie widać, by młodzi zawodnicy atakowali. Z tonu wyraźnie spuścił też lider naszej kadry w ubiegłym sezonie - Paweł Wąsek.

Polska jest obecnie liderem Pucharu Narodów, co ostatni raz miało miejsce dwa lata temu, ale trzeba podkreślić, że w najmocniejszych składach w pierwszej fazie LGP nie zaprezentowali się Niemcy i Austriacy, a Norwegowie swoich liderów, którzy zaraz mogą zostać zdyskwalifikowani, rzucili tylko na Francję.

Za Polakami pierwszy okres, w którym mogli sprawdzić się najpierw we własnym gronie (mistrzostwa Polski), a potem z rywalami z innych krajów (Letnie Grand Prix w Courchevel i Wiśle). To były trzy kolejne tygodnie startów, po których trener Maciusiak ma już pierwsze wnioski.

Najpierw chciałbym bardzo pogratulować Maćkowi Kotowi, bo bardzo dużo dał mu ten weekend w Wiśle. Zyskał wiele pewności siebie. Zobaczyliśmy, jakim sportem są skoki narciarskie, kiedy wystarczą dwie-trzy dobre próby i od razu inaczej to wygląda. W Wiśle skakał na pełnym gazie. Nie tylko wygrał, ale pokazywał przez dwa dni bardzo dobre skoki. Kamil Stoch skacze na wysokim poziomie. Mamy jednak nad czym pracować. Nie o to chodzi, by w sierpniu być w najwyższej dyspozycji. Najważniejsze, że wszystko mamy pod kontrolą i z Wisły wyjeżdżamy zadowoleni, ale z zadaniami dla poszczególnych zawodników na kolejne tygodnie 
podsumował Maciusiak.

Zobacz również:

Maciej Kot
Skoki Narciarskie

Wejście smoka Macieja Kota. Sam w to nie wierzył. Dostrzegł to Stefan Horngacher

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Trener kadry wskazał różnice w porównaniu do ubiegłego roku

    Obecny trener kadry w ubiegłym roku był asystentem Thomasa Thurnbichlera. Widział zatem, jak wygląda kadra. Zapytany zatem o to, by porównać obecną reprezentację Polski do tej sprzed roku w analogicznym okresie, chwilowo się zawahał. Musiał najwyraźniej odpowiednio dobrać słowa.

    Nie chciałbym porównywać technicznie skoków i rezultatów, bo jesteśmy na innym etapie. Zmienił się sprzęt. I tu jesteśmy trochę do przodu. Wykonaliśmy teraz naprawdę kawał solidnej roboty. Treningi motoryczne idą zgodnie z planem. Zawodnicy są zdrowi. Zawody LGP są odskocznią od treningów, ale służą nam też do wyciągania wniosków
    mówił trener kadry.

    W sobotę na podium stanęli Kot i Stoch. W niedzielę zaraz za nim wylądował Piotr Żyła.

    - Taki skoki oddawał już na treningu, a w Wiśle to był chyba jedyny skok, który dopchał do końca i był poblokowany w powietrzu. Pojawiła się rotacja. To był naprawdę solidny skok. Zaraz po nim mówiliśmy, że w końcu odpalił to, na co go stać. To był bardzo dobry skok w trudnych warunkach - ocenił Maciusiak.

    Teraz skoczków czeka tydzień wolnego. Niektórzy jadą na urlop i tam będą realizowali założenia treningowe. Ci, którzy zostają na miejscu, też będą mieli możliwość treningu.

    - To będzie bardziej odpoczynek nie od treningów, a od siebie. Trening motoryczny trzeba bowiem wykonać, żeby starczyło nam pary na cały sezon zimowy - przyznał Maciusiak.

    We wrześniu czeka zawodników blok startów w Rasnovie i Predazzo. Wcześniej będzie zgrupowanie w Szczyrku, które wyłoni kadrę na te zawody.

    Zobacz również:

    Piotr Żyła i Sandro Pertile
    Skoki Narciarskie

    Piotr Żyła entuzjastą pomysłu FIS. Wiślanin polskim królem "High Five"

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Trzech skoczków narciarskich w sportowych strojach z nartami, na podium zawodów FIS Grand Prix, z uśmiechami oraz jednym ze zwycięzców trzymającym bukiet kwiatów i trofeum.
    Kot wygrał w Wiśle, a Stoch był trzeciGrzegorz MomotPAP
    Zawodnik w stroju narciarskim, z kaskiem i goglami, trzymający narty, stoi na tle banerów sponsorskich podczas zawodów skoków narciarskich.
    Kamil Stoch podczas zawodów LGP w WiśleGrzegorz MomotPAP
    Maciej Kot
    Maciej KotGrzegorz MomotPAP
    Sportowiec w czerwonej koszulce z numerem 19 i napisem ORLEN, z plecakiem na ramionach, stoi wśród kibiców na trybunach. W tle widoczni ludzie w letnich ubraniach oraz narty skokowe z widocznymi logotypami sponsorów po lewej stronie.
    Piotr ŻyłaGrzegorz MomotPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja