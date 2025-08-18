Polscy skoczkowie liderami klasyfikacji. Maciej Maciusiak zawahał się po tym pytaniu
Polska po dwóch weekendach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich - w Courchevel i Wiśle - jest liderem Pucharu Narodów. To sytuacja, jakiej w skokach nie było już dawno. Trener Maciej Maciusiak może mieć powody do zadowolenia, bo reprezentacja Polski znowu jest jedną drużyną, która ma jasny cel. Nowy szkoleniowiec kadry zawahał się jednak przy jednym pytaniu, jakie padło po konkursach w Wiśle. I to tym, które dotyczyło poprzedniego szkoleniowca.
- Polscy skoczkowie narciarscy prowadzą w Pucharze Narodów po konkursach w Courchevel i Wiśle, co nie zdarzało się od dłuższego czasu.
- Pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka drużyna odzyskała spójność, a zawodnicy tacy jak Maciej Kot i Kamil Stoch wrócili na podium po latach przerwy.
- Mimo sukcesów wciąż dominują starsi zawodnicy, a młodzi pozostają w cieniu; przed drużyną kolejne starty oraz zgrupowanie decydujące o składzie na zawody.
Za nami pierwsza faza Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Konkursy w Courchevel i Wiśle pokazały, że polscy skoczkowie wyszli z letargu. Ekipa znowu jest wielką drużyną, a nie obozem obcych sobie ludzi. I to jest największy sukces blisko półrocznych rządów Macieja Maciusiaka na stanowisku trenera kadry.
Wraz za dobrą atmosferą przyszły też sukcesy. Maciej Kot po wielu latach posuchy wygrał rywalizację w Wiśle, a na podium - też po wieloletniej przerwie - zameldował się Kamil Stoch. Ten ostatni pokazuje, że znowu może liczyć się w walce z najlepszymi.
Polska liderem Pucharu Narodów. Maciej Maciusiak: mamy wszystko pod kontrolą
Wciąż jednak w polskiej drużynie dominuje stara gwardia. Nie widać, by młodzi zawodnicy atakowali. Z tonu wyraźnie spuścił też lider naszej kadry w ubiegłym sezonie - Paweł Wąsek.
Polska jest obecnie liderem Pucharu Narodów, co ostatni raz miało miejsce dwa lata temu, ale trzeba podkreślić, że w najmocniejszych składach w pierwszej fazie LGP nie zaprezentowali się Niemcy i Austriacy, a Norwegowie swoich liderów, którzy zaraz mogą zostać zdyskwalifikowani, rzucili tylko na Francję.
Za Polakami pierwszy okres, w którym mogli sprawdzić się najpierw we własnym gronie (mistrzostwa Polski), a potem z rywalami z innych krajów (Letnie Grand Prix w Courchevel i Wiśle). To były trzy kolejne tygodnie startów, po których trener Maciusiak ma już pierwsze wnioski.
Najpierw chciałbym bardzo pogratulować Maćkowi Kotowi, bo bardzo dużo dał mu ten weekend w Wiśle. Zyskał wiele pewności siebie. Zobaczyliśmy, jakim sportem są skoki narciarskie, kiedy wystarczą dwie-trzy dobre próby i od razu inaczej to wygląda. W Wiśle skakał na pełnym gazie. Nie tylko wygrał, ale pokazywał przez dwa dni bardzo dobre skoki. Kamil Stoch skacze na wysokim poziomie. Mamy jednak nad czym pracować. Nie o to chodzi, by w sierpniu być w najwyższej dyspozycji. Najważniejsze, że wszystko mamy pod kontrolą i z Wisły wyjeżdżamy zadowoleni, ale z zadaniami dla poszczególnych zawodników na kolejne tygodnie
Trener kadry wskazał różnice w porównaniu do ubiegłego roku
Obecny trener kadry w ubiegłym roku był asystentem Thomasa Thurnbichlera. Widział zatem, jak wygląda kadra. Zapytany zatem o to, by porównać obecną reprezentację Polski do tej sprzed roku w analogicznym okresie, chwilowo się zawahał. Musiał najwyraźniej odpowiednio dobrać słowa.
Nie chciałbym porównywać technicznie skoków i rezultatów, bo jesteśmy na innym etapie. Zmienił się sprzęt. I tu jesteśmy trochę do przodu. Wykonaliśmy teraz naprawdę kawał solidnej roboty. Treningi motoryczne idą zgodnie z planem. Zawodnicy są zdrowi. Zawody LGP są odskocznią od treningów, ale służą nam też do wyciągania wniosków
W sobotę na podium stanęli Kot i Stoch. W niedzielę zaraz za nim wylądował Piotr Żyła.
- Taki skoki oddawał już na treningu, a w Wiśle to był chyba jedyny skok, który dopchał do końca i był poblokowany w powietrzu. Pojawiła się rotacja. To był naprawdę solidny skok. Zaraz po nim mówiliśmy, że w końcu odpalił to, na co go stać. To był bardzo dobry skok w trudnych warunkach - ocenił Maciusiak.
Teraz skoczków czeka tydzień wolnego. Niektórzy jadą na urlop i tam będą realizowali założenia treningowe. Ci, którzy zostają na miejscu, też będą mieli możliwość treningu.
- To będzie bardziej odpoczynek nie od treningów, a od siebie. Trening motoryczny trzeba bowiem wykonać, żeby starczyło nam pary na cały sezon zimowy - przyznał Maciusiak.
We wrześniu czeka zawodników blok startów w Rasnovie i Predazzo. Wcześniej będzie zgrupowanie w Szczyrku, które wyłoni kadrę na te zawody.
