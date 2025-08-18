W skrócie Polscy skoczkowie narciarscy prowadzą w Pucharze Narodów po konkursach w Courchevel i Wiśle, co nie zdarzało się od dłuższego czasu.

Pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka drużyna odzyskała spójność, a zawodnicy tacy jak Maciej Kot i Kamil Stoch wrócili na podium po latach przerwy.

Mimo sukcesów wciąż dominują starsi zawodnicy, a młodzi pozostają w cieniu; przed drużyną kolejne starty oraz zgrupowanie decydujące o składzie na zawody.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Za nami pierwsza faza Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Konkursy w Courchevel i Wiśle pokazały, że polscy skoczkowie wyszli z letargu. Ekipa znowu jest wielką drużyną, a nie obozem obcych sobie ludzi. I to jest największy sukces blisko półrocznych rządów Macieja Maciusiaka na stanowisku trenera kadry.

Wraz za dobrą atmosferą przyszły też sukcesy. Maciej Kot po wielu latach posuchy wygrał rywalizację w Wiśle, a na podium - też po wieloletniej przerwie - zameldował się Kamil Stoch. Ten ostatni pokazuje, że znowu może liczyć się w walce z najlepszymi.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Polska liderem Pucharu Narodów. Maciej Maciusiak: mamy wszystko pod kontrolą

Wciąż jednak w polskiej drużynie dominuje stara gwardia. Nie widać, by młodzi zawodnicy atakowali. Z tonu wyraźnie spuścił też lider naszej kadry w ubiegłym sezonie - Paweł Wąsek.

Polska jest obecnie liderem Pucharu Narodów, co ostatni raz miało miejsce dwa lata temu, ale trzeba podkreślić, że w najmocniejszych składach w pierwszej fazie LGP nie zaprezentowali się Niemcy i Austriacy, a Norwegowie swoich liderów, którzy zaraz mogą zostać zdyskwalifikowani, rzucili tylko na Francję.

Za Polakami pierwszy okres, w którym mogli sprawdzić się najpierw we własnym gronie (mistrzostwa Polski), a potem z rywalami z innych krajów (Letnie Grand Prix w Courchevel i Wiśle). To były trzy kolejne tygodnie startów, po których trener Maciusiak ma już pierwsze wnioski.

Najpierw chciałbym bardzo pogratulować Maćkowi Kotowi, bo bardzo dużo dał mu ten weekend w Wiśle. Zyskał wiele pewności siebie. Zobaczyliśmy, jakim sportem są skoki narciarskie, kiedy wystarczą dwie-trzy dobre próby i od razu inaczej to wygląda. W Wiśle skakał na pełnym gazie. Nie tylko wygrał, ale pokazywał przez dwa dni bardzo dobre skoki. Kamil Stoch skacze na wysokim poziomie. Mamy jednak nad czym pracować. Nie o to chodzi, by w sierpniu być w najwyższej dyspozycji. Najważniejsze, że wszystko mamy pod kontrolą i z Wisły wyjeżdżamy zadowoleni, ale z zadaniami dla poszczególnych zawodników na kolejne tygodnie

Trener kadry wskazał różnice w porównaniu do ubiegłego roku

Obecny trener kadry w ubiegłym roku był asystentem Thomasa Thurnbichlera. Widział zatem, jak wygląda kadra. Zapytany zatem o to, by porównać obecną reprezentację Polski do tej sprzed roku w analogicznym okresie, chwilowo się zawahał. Musiał najwyraźniej odpowiednio dobrać słowa.

Nie chciałbym porównywać technicznie skoków i rezultatów, bo jesteśmy na innym etapie. Zmienił się sprzęt. I tu jesteśmy trochę do przodu. Wykonaliśmy teraz naprawdę kawał solidnej roboty. Treningi motoryczne idą zgodnie z planem. Zawodnicy są zdrowi. Zawody LGP są odskocznią od treningów, ale służą nam też do wyciągania wniosków

W sobotę na podium stanęli Kot i Stoch. W niedzielę zaraz za nim wylądował Piotr Żyła.

- Taki skoki oddawał już na treningu, a w Wiśle to był chyba jedyny skok, który dopchał do końca i był poblokowany w powietrzu. Pojawiła się rotacja. To był naprawdę solidny skok. Zaraz po nim mówiliśmy, że w końcu odpalił to, na co go stać. To był bardzo dobry skok w trudnych warunkach - ocenił Maciusiak.

Teraz skoczków czeka tydzień wolnego. Niektórzy jadą na urlop i tam będą realizowali założenia treningowe. Ci, którzy zostają na miejscu, też będą mieli możliwość treningu.

- To będzie bardziej odpoczynek nie od treningów, a od siebie. Trening motoryczny trzeba bowiem wykonać, żeby starczyło nam pary na cały sezon zimowy - przyznał Maciusiak.

We wrześniu czeka zawodników blok startów w Rasnovie i Predazzo. Wcześniej będzie zgrupowanie w Szczyrku, które wyłoni kadrę na te zawody.

Kot wygrał w Wiśle, a Stoch był trzeci Grzegorz Momot PAP

Kamil Stoch podczas zawodów LGP w Wiśle Grzegorz Momot PAP

Maciej Kot Grzegorz Momot PAP

Piotr Żyła Grzegorz Momot PAP