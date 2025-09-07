Polscy skoczkowie szykują się do nowego sezonu zimowego w skokach narciarskich. Odbywa się m.in. Letnie Grand Prix, w którym rywalizują Kamil Stoch, Maciej Kot czy inni nasi czołowi zawodnicy. Poza tym, w grze są również młodzi skoczkowie, biorący udział w cyklu FIS Cup.

Od początku sezonu, przed szereg wystawiają się chociażby Adam Niżnik, Tomasz Pilch czy Kacper Tomasiak. A to dlatego, że często mieliśmy okazję słyszeć o ich sukcesach. Adam Niżnik zgarnął złoto w Villach oraz Ljubnie, a do tego srebro w tej samej słoweńskiej miejscowości. Tomasz Pilch ma na koncie brąz ze Szczyrku, a Tomasiak - złoto i srebro, również zdobyte w Polsce. Do tego po brązowy krążek w Villach sięgnął Kamil Waszek.

Udany weekend polskich skoczków w Ljubnie. Adam Niżnik zdeklasował konkurencję

W ten weekend polscy skoczkowie w FIS Cup rywalizowali na skoczni w Ljubnie. W sobotę Adam Niżnik był najlepszy z Polaków i swoimi skokami na 91 i 90 metrów zapewnił sobie srebrny medal. Niewiele gorszy był czwarty z całej stawki Klemens Staszel, który osiągnął 87,5. i 87. metr. Na siódmej pozycji skończył za to Tomasz Pilch (91 m i 89 m). Dalej byli Jarosław Krzak (13.), Kacper Juroszek (14.), Szymon Sarniak (26.), Jan Galica (27.), Łukasz Łukaszczyk (31.), Marcin Wróbel (34.) i Konrad Tomasiak (36.).

Jeszcze lepiej było jednak w niedzielę. W pierwszej serii konkursowej najlepszy był Adam Niżnik ze swoim skokiem na 92 metry. Ten nieznacznie wyprzedził wówczas drugiego Tomasza Pilcha (89,5 m). W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Jarosław Krzak oraz Kacper Tomasiak. Do serii finałowej awansowali jeszcze Szymon Sarniak, Klemens Staszel, Łukasz Łukaszczyk i Marcin Wróbel.

W serii finałowej swoją szansę w pełni wykorzystał Adam Niżnik, któremu udało się utrzymać prowadzenie. W swoim decydującym skoku wylądował na 94. metrze, co dało mu drugi w karierze triumf w zawodach FIS Cup. Na drugim miejscu uplasował się Enej Faletic, a na trzecim - Danił Wasiljew. Czwarty był za to Tomasz Pilch, a szósty - Jarosław Krzak. Czołową dziesiątkę zamknął Kacper Juroszek.

Polacy na czele tabeli. Adam Niżnik prowadzi w klasyfikacji generalnej

Dzięki zdobyciu srebra i złota w Ljubnie, Adam Niżnik umocnił się na fotelu lidera klasyfikacji FIS Cup. Polak ma na koncie 362 punkty i wyprzedza Austriaka Stefana Rainera i Słoweńca Eneja Faletica, którzy mają po 250 oczek. Czwarty jest Tomasz Pilch z 246 punktami, piąty Kacper Tomasiak (180 punktów), a siódmy Jarosław Krzak (163 punkty).

To nie koniec dobrych wieści. W sumie reprezentacja Polski przoduje w zestawieniu najlepiej punktujących reprezentacji narodowych w FIS Cup. Biało-czerwoni zdobyli już w sumie 1422 punkty, a drudzy, faworyzowani Austriacy - o 49 oczek mniej od nas.

Rozwiń

Za tydzień, 13-14 września rywalizacja w FIS Cup przeniesie się do szwajcarskiego Einsiedeln.

Krzysztof Rawa: W przeciętnym skakaniu Polaków przeszkadza mi brak wizji na igrzyska olimpijskie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Adam Niżnik Damian Klamka East News

Tomasz Pilch Damian Klamka East News

Kacper Tomasiak Pawel Murzyn East News