Polscy skoczkowie idą jak burza. A teraz takie wieści, mamy pierwsze miejsce
Kolejny sezon skoków narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Polscy kibice będą przede wszystkim wyczekiwali przełomu w sukcesach swoich zawodników, bowiem od kilku lat polskie skoki przeżywają kryzys. To również efekt zmiany pokoleniowej. Aktualnie trwają letnie zawody m.in. w ramach FIS Cup, gdzie młodzi skoczkowie walczą o uznanie selekcjonerów kadr seniorskich. W kwestii występów polskich zawodników mamy dobre wieści.
Polscy skoczkowie szykują się do nowego sezonu zimowego w skokach narciarskich. Odbywa się m.in. Letnie Grand Prix, w którym rywalizują Kamil Stoch, Maciej Kot czy inni nasi czołowi zawodnicy. Poza tym, w grze są również młodzi skoczkowie, biorący udział w cyklu FIS Cup.
Od początku sezonu, przed szereg wystawiają się chociażby Adam Niżnik, Tomasz Pilch czy Kacper Tomasiak. A to dlatego, że często mieliśmy okazję słyszeć o ich sukcesach. Adam Niżnik zgarnął złoto w Villach oraz Ljubnie, a do tego srebro w tej samej słoweńskiej miejscowości. Tomasz Pilch ma na koncie brąz ze Szczyrku, a Tomasiak - złoto i srebro, również zdobyte w Polsce. Do tego po brązowy krążek w Villach sięgnął Kamil Waszek.
Udany weekend polskich skoczków w Ljubnie. Adam Niżnik zdeklasował konkurencję
W ten weekend polscy skoczkowie w FIS Cup rywalizowali na skoczni w Ljubnie. W sobotę Adam Niżnik był najlepszy z Polaków i swoimi skokami na 91 i 90 metrów zapewnił sobie srebrny medal. Niewiele gorszy był czwarty z całej stawki Klemens Staszel, który osiągnął 87,5. i 87. metr. Na siódmej pozycji skończył za to Tomasz Pilch (91 m i 89 m). Dalej byli Jarosław Krzak (13.), Kacper Juroszek (14.), Szymon Sarniak (26.), Jan Galica (27.), Łukasz Łukaszczyk (31.), Marcin Wróbel (34.) i Konrad Tomasiak (36.).
Jeszcze lepiej było jednak w niedzielę. W pierwszej serii konkursowej najlepszy był Adam Niżnik ze swoim skokiem na 92 metry. Ten nieznacznie wyprzedził wówczas drugiego Tomasza Pilcha (89,5 m). W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Jarosław Krzak oraz Kacper Tomasiak. Do serii finałowej awansowali jeszcze Szymon Sarniak, Klemens Staszel, Łukasz Łukaszczyk i Marcin Wróbel.
W serii finałowej swoją szansę w pełni wykorzystał Adam Niżnik, któremu udało się utrzymać prowadzenie. W swoim decydującym skoku wylądował na 94. metrze, co dało mu drugi w karierze triumf w zawodach FIS Cup. Na drugim miejscu uplasował się Enej Faletic, a na trzecim - Danił Wasiljew. Czwarty był za to Tomasz Pilch, a szósty - Jarosław Krzak. Czołową dziesiątkę zamknął Kacper Juroszek.
Polacy na czele tabeli. Adam Niżnik prowadzi w klasyfikacji generalnej
Dzięki zdobyciu srebra i złota w Ljubnie, Adam Niżnik umocnił się na fotelu lidera klasyfikacji FIS Cup. Polak ma na koncie 362 punkty i wyprzedza Austriaka Stefana Rainera i Słoweńca Eneja Faletica, którzy mają po 250 oczek. Czwarty jest Tomasz Pilch z 246 punktami, piąty Kacper Tomasiak (180 punktów), a siódmy Jarosław Krzak (163 punkty).
To nie koniec dobrych wieści. W sumie reprezentacja Polski przoduje w zestawieniu najlepiej punktujących reprezentacji narodowych w FIS Cup. Biało-czerwoni zdobyli już w sumie 1422 punkty, a drudzy, faworyzowani Austriacy - o 49 oczek mniej od nas.
Za tydzień, 13-14 września rywalizacja w FIS Cup przeniesie się do szwajcarskiego Einsiedeln.