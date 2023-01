Polscy skoczkowie idą do wojska. Na początek trzech

W ostatnich latach wielu młodych i utalentowanych polskich skoczków narciarskich kończyło kariery i ruszało do pracy. Wśród nich był m.in. zwycięzca zawodów Pucharu Świata - Krzysztof Biegun. Od lat Polski Związek Narciarski walczył o to, by zmienić tę sytuację. Wygląda na to, że w tym roku nastąpi przełom i pojawi się szansa na to, że młodzi zawodnicy nie będą już tak szybko podejmować takiej decyzji.