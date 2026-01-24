Tylko Piotr Żyła będzie dalej walczył w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. 39-latek w pierwszej serii konkursowej w Oberstdorfie zajął 18. miejsce. Pozostali nasi zawodnicy: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, znaleźli się poza "30" i zakończyli już zmagania w tej imprezie.

Żyła w drugiej serii konkursowej uzyskał 12. wynik i awansował z 18. na 16. pozycję.

Jedno słowo Kamila Stocha, które wiele mówi o starcie Polaków

- Smutno - skwitował krótko Stoch, a zaraz dodał: - Nie oddałem dobrego skoku. On był jakiś taki nijaki. Nawet nie potrafię stwierdzić, co się wydarzyło. Przyjechałem z ambicjami i przyjechałam skakać dobrze. To jednak nie wystarczyło. Praktycznie na nic.

Chciałem walczyć o "30" i z takim założeniem przyszedłem na skocznię. W tym skoku w konkursie było lepiej, bo zyskałem trochę wysokości nad bulą. Poleciałem 10 metrów dalej, ale to wciąż było za mało, by znaleźć się w "30". Przykre jest to, że mimo naszej pracy, cały czas kręcimy się wokół jednego wyniku. Może brakuje nam Piotrkowego luzu

- Na pewno obudziłem się trochę na lotach, ale jeszcze nie na tyle, by bić się o czołowe miejsca. Szkoda. Co zrobię krok do przodu, to jednak znowu wracam do tego, co było. To i tak były najlepsze moje skoki chyba tej zimy. Zrobiłem duży progres na progu - komentował Zniszczoł, który zajął 33. miejsce. Lokatę niżej uplasował się Stoch, a dwie - Kubacki.

Wyraźna przewaga Domena Prevca

Po pierwszym dniu rywalizacji w Oberstdorfie liderem jest Słoweniec Domen Prevc. Ma on aż 14 punktów przewagi nad Japończykiem Renem Nikaido. Trzeci jest Norweg Marius Lindvik ze stratą 21,9 pt. do lidera.

Najlepszy z Polaków Żyła zajmuje 16. miejsce i w sobotnich seriach, kończących rywalizację indywidualną, będzie jedynym Polakiem. Wiślanin do miejsca w "10" traci 13,4 pkt.

