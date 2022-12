Tuż po świętach Bożego Narodzenia polscy skoczkowie wrócili do zawodowych obowiązków. Już 27 grudnia w godzinach popołudniowych Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Paweł Wąsek i Jan Habdas zameldowali się na krakowskim lotnisku w Balicach, by stamtąd wyruszyć do Monachium, a później już prosto do Oberstdorfu, gdzie wystartuje 71. Turniej Czterech Skoczni.



Na wstępie nie obyło się bez drobnych kłopotów. Lot był opóźniony niemal o godzinę, co nastręczyło trudności zwłaszcza liderowi klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, który był zmuszony wziąć udział w zaplanowanej już wcześniej konferencji prasowej w warunkach "polowych". On i koledzy nie dojechali do hotelu na czas, przez co w spotkaniu online z dziennikarzami uczestniczył z... autobusowego fotela. "Taka konferencja rzadko zdarzała się nawet w czasach ostrej pandemii, a wcześniej - wcale" - skomentowali sytuację niemieccy dziennikarze z portalu sport.de.

Zaraz po przyjeździe do regionu Allgäu, w którym znajduje się Oberstdorf, zawodnicy nie mogli liczyć na ani moment wytchnienia. Niemal od razu zaproszono ich do udziału w mityngu z kibicami i ceremonii otwarcia zawodów. Kadra "Biało-Czerwonych" pojawiła się na specjalnie przygotowanej scenie i... dała niezłe show. Fani na ich wystąpienie zareagowali żywiołowo.

Polacy na scenę wyszli jako pierwsi ze wszystkich reprezentacji, które przybyły do Oberstdorfu. Na początku głos zabrał Kamil Stoch, który jest jednym z zaledwie trzech zawodników z wygranymi we wszystkich konkursach tej samej edycji Turnieju Czterech Skoczni na koncie (oprócz niemu ta sztuka udała się też Svenowi Hannawaldowi i Ryoyu Kobayashiemu). Od razu skradł serca obecnych na miejscu niemieckich kibiców, bo przyznał, że na to spotkanie on i koledzy właściwie wbiegli prosto po podróży z lotniska. Poświęcenie fani docenili gorącym aplauzem.

Stoch pytany był też o swoje szanse na czwarty triumf w prestiżowych zawodach organizowanych do spółki przez Niemców i Austriaków.

Doświadczenie, które zebrałem, pomogło mi poznać klucz do sukcesu. To nie jest myślenie o zwycięstwie, ale o rzeczach, które trzeba zrobić. Postaram się oddać moje najlepsze skoki ~ - mówił.

Następnie dziennikarz podszedł do Piotra Żyły, który w swojej karierze raz stanął na podium TCS. W sezonie 2016/2017 zajął drugie miejsce. "Wewiór" był nieco oszczędniejszy w słowach od Kamila, ale pewnością siebie i lakoniczną, ale treściwą wypowiedzią, rozbawił publiczność. Stwierdził, że z pewnością chce powtórzyć osiągnięcie z mistrzostw świata 2021 i raz jeszcze zwyciężyć. "Chciałbym ponownie wygrać w Oberstdorfie" - zadeklarował.

"Na deser" zostawiono faworyta do wygranej w tegorocznej edycji zawodów, Dawida Kubackiego. Zwyciężył dwa lata temu. Teraz liczy, że osiągnie taki sam rezultat i wróci do domu ze statuetką Złotego Orła. Lecz największe emocje wzbudziła jego wypowiedź na temat świąt i żony.

"Był to czas odpoczynku spędzony z rodziną, dodatkowo w domu było wiele zadań związanych ze sprzątaniem, więc nie było zbyt wiele czasu na myślenie o skokach. Moja żona jest w ciąży, więc staram się jej pomóc, jak tylko mogę" - wyjaśnił.

Po krótkich rozmowach skoczkowie stanęli przed niemieckimi kibicami i - za namową konferansjera - dali krótki popis, wykonując "falę". Tym już zupełnie "kupili sobie" przychylność publiczności.

W środę 28.12 o godz. 14:00 zaplanowany jest oficjalny trening , a na godz. 16:30 przewidziano start kwalifikacji. Główna rywalizacja w Oberstdorfie odbędzie się w czwartek 29.12 o godzinie 16:30.

