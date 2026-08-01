Oczy środowiska skoków narciarskich zwrócone są na Wisłę. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza trwa inauguracyjny weekend Letniego Grand Prix. Na Śląsk przyjechały zarówno panie, jak i panowie.

Kobiety swoje zmagania rozpoczęły w sobotę (1 sierpnia) o godz. 11:00. Na liście startowej znalazło się 36 zawodniczek, wśród których były dwie reprezentantki Polski: Kamila Karpiel i Anna Twardosz. Ta pierwsza oddała skok na odległość 86 metrów i uplasowała się na 35. pozycji.

Dobra inauguracja w wykonaniu Twardosz

O wiele lepiej zaprezentowała się Twardosz. Polka w pierwszej serii oddała skok na odległość 117,5 metra, co dawało jej 15. miejsce.

25-latka w drugiej próbie się znacznie poprawiła i wylądowała na 121 m. Tym samym poprawiła się o cztery pozycje i zakończyła rywalizację tuż za czołową dziesiątką. Sklasyfikowano ją na 11. miejscu.

Najlepsza w Wiśle okazała się Ema Klinec, która wręcz znokautowała rywalki. Drugą Silje Opseth wyprzedziła o 16,3 pkt,, a trzecią Josephine Pagnier o 18,3 pkt.

Letnie Grand Prix w Wiśle - zawody pań

1. Ema Klinec (Słowenia) - 227,4 pkt (127,5 m, 127 m)

2. Silje Opseth (Norwegia) - 211,1 pkt (129,5 m, 118 m)

3. Josephine Pagnier (Francja) - 209,1 pkt (124 m, 123 m)

11. Anna Twardosz (Polska) - 180,6 pkt (117,5 m, 121 m)

36. Kamila Karpiel (Polska) - 30,7 pkt (86 m)

W sobotę w Wiśle rywalizować będą także panowie. Na liście startowej jest 10 reprezentantów Polski. Początek zawodów o godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Anna Twardosz KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Anna Twardosz Pawel Murzyn East News

Anna Twardosz Photo by FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP





Trener Marcin Nowakowski przed starciem ze Słowenią: Jesteśmy nastawieni, że będą grali swoją najlepszą siatkówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport