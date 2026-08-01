Polki na dwóch różnych biegunach. Deklasacja Słowenki na starcie sezonu
Za nami inauguracyjny konkurs Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W sobotę jako pierwsze rywalizowały panie. Na liście startowej były dwie Polki: Kamila Karpiel i Anna Twardosz, które zakończyły zmagania ze zmiennym szczęściem. Nasza liderka, czyli Twardosz, poprawiła się w drugiej próbie i otarła o czołową dziesiątkę. Rywalki zdeklasowała Słowenka Ema Klinec.
Oczy środowiska skoków narciarskich zwrócone są na Wisłę. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza trwa inauguracyjny weekend Letniego Grand Prix. Na Śląsk przyjechały zarówno panie, jak i panowie.
Kobiety swoje zmagania rozpoczęły w sobotę (1 sierpnia) o godz. 11:00. Na liście startowej znalazło się 36 zawodniczek, wśród których były dwie reprezentantki Polski: Kamila Karpiel i Anna Twardosz. Ta pierwsza oddała skok na odległość 86 metrów i uplasowała się na 35. pozycji.
Dobra inauguracja w wykonaniu Twardosz
O wiele lepiej zaprezentowała się Twardosz. Polka w pierwszej serii oddała skok na odległość 117,5 metra, co dawało jej 15. miejsce.
25-latka w drugiej próbie się znacznie poprawiła i wylądowała na 121 m. Tym samym poprawiła się o cztery pozycje i zakończyła rywalizację tuż za czołową dziesiątką. Sklasyfikowano ją na 11. miejscu.
Najlepsza w Wiśle okazała się Ema Klinec, która wręcz znokautowała rywalki. Drugą Silje Opseth wyprzedziła o 16,3 pkt,, a trzecią Josephine Pagnier o 18,3 pkt.
Letnie Grand Prix w Wiśle - zawody pań
1. Ema Klinec (Słowenia) - 227,4 pkt (127,5 m, 127 m)
2. Silje Opseth (Norwegia) - 211,1 pkt (129,5 m, 118 m)
3. Josephine Pagnier (Francja) - 209,1 pkt (124 m, 123 m)
11. Anna Twardosz (Polska) - 180,6 pkt (117,5 m, 121 m)
36. Kamila Karpiel (Polska) - 30,7 pkt (86 m)
W sobotę w Wiśle rywalizować będą także panowie. Na liście startowej jest 10 reprezentantów Polski. Początek zawodów o godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.