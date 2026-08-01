Polki na dwóch różnych biegunach. Deklasacja Słowenki na starcie sezonu

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Za nami inauguracyjny konkurs Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W sobotę jako pierwsze rywalizowały panie. Na liście startowej były dwie Polki: Kamila Karpiel i Anna Twardosz, które zakończyły zmagania ze zmiennym szczęściem. Nasza liderka, czyli Twardosz, poprawiła się w drugiej próbie i otarła o czołową dziesiątkę. Rywalki zdeklasowała Słowenka Ema Klinec.

article cover
Anna Twardosz rozpoczęła cykl Grand Prix od 11. miejscaAction Press/ShutterstockEast News

Oczy środowiska skoków narciarskich zwrócone są na Wisłę. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza trwa inauguracyjny weekend Letniego Grand Prix. Na Śląsk przyjechały zarówno panie, jak i panowie.

Kobiety swoje zmagania rozpoczęły w sobotę (1 sierpnia) o godz. 11:00. Na liście startowej znalazło się 36 zawodniczek, wśród których były dwie reprezentantki Polski: Kamila Karpiel i Anna Twardosz. Ta pierwsza oddała skok na odległość 86 metrów i uplasowała się na 35. pozycji.

Zobacz również:

Jako pierwsze do rywalizacji LGP przystąpiły skoczkinie
Skoki Narciarskie

Falstart weekendu w Wiśle, ten widok mówił wszystko. Historia znów się powtórzyła

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka

Dobra inauguracja w wykonaniu Twardosz

O wiele lepiej zaprezentowała się Twardosz. Polka w pierwszej serii oddała skok na odległość 117,5 metra, co dawało jej 15. miejsce.

25-latka w drugiej próbie się znacznie poprawiła i wylądowała na 121 m. Tym samym poprawiła się o cztery pozycje i zakończyła rywalizację tuż za czołową dziesiątką. Sklasyfikowano ją na 11. miejscu.

Najlepsza w Wiśle okazała się Ema Klinec, która wręcz znokautowała rywalki. Drugą Silje Opseth wyprzedziła o 16,3 pkt,, a trzecią Josephine Pagnier o 18,3 pkt.

Letnie Grand Prix w Wiśle - zawody pań

1. Ema Klinec (Słowenia) - 227,4 pkt (127,5 m, 127 m)

2. Silje Opseth (Norwegia) - 211,1 pkt (129,5 m, 118 m)

3. Josephine Pagnier (Francja) - 209,1 pkt (124 m, 123 m)

11. Anna Twardosz (Polska) - 180,6 pkt (117,5 m, 121 m)

36. Kamila Karpiel (Polska) - 30,7 pkt (86 m)

W sobotę w Wiśle rywalizować będą także panowie. Na liście startowej jest 10 reprezentantów Polski. Początek zawodów o godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Zobacz również:

Kamila Karpiel wróciła do rywalizacji
Skoki Narciarskie

1709 dni czekała na ten moment. Powrót w polskich skokach "Nie było kolorowo"

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka
Skoczek narciarski w niebieskim stroju z numerem startowym 29 oraz złotym kaskiem ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich, rozstawiając szeroko narty.
Anna TwardoszKIRSTY WIGGLESWORTHEast News
Sportsmenka w kasku narciarskim i goglach trzymająca narty, ubrana w kombinezon startowy z numerem 8. W tle widać innych sportowców oraz elementy infrastruktury zawodów narciarskich.
Anna TwardoszPawel MurzynEast News
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku podczas lotu na skoczni narciarskiej, w tle bezlistne drzewa i błękitne niebo
Anna TwardoszPhoto by FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP


Trener Marcin Nowakowski przed starciem ze Słowenią: Jesteśmy nastawieni, że będą grali swoją najlepszą siatkówkę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja