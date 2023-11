Polka zrobiła prawdziwą rzeź. Zapisali się w historii skoków, zmarnowali swoją szansę

Początkowo nie mieli szans na medale, a mimo to stanęli na najniższym stopniu podium. Pierwsze zawody drużyn mieszanych w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich były jednymi z bardziej kontrowersyjnych w historii tej dyscypliny, a to wszystko za sprawą polskiej delegat technicznej, która zdyskwalifikowała aż pięć zawodniczek. Co teraz dzieje się z sensacyjnymi medalistami igrzysk?