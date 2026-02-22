Polka zdobyła medal i ze łzami w oczach ogłasza. "Zawieszam karierę".
Zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski w Wiśle, a po chwili ogłasza: "Nie mówię, że to koniec, ale na ten moment zawieszam karierę" - przekazała ze łzami w oczach Nicole Konderla. Polska olimpijka z Pekinu ma dopiero 24 lata, ale mimo to podjęła właśnie taką decyzję. Polscy kibice kobiecych skoków narciarskich bardzo smucą się po tym komunikacie.
Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Wiśle już za nami. Złoty medal w kategorii mężczyzn powędrował do Kacpra Tomasiaka. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Paweł Wąsek.
W kategorii kobiet natomiast zgodnie z oczekiwaniami triumfowała Anna Twardosz. Srebro dobyła Pola Bełtowska, a brąz Nicole Konderla.
Brązowa medalistka mistrzostw Polski po zdobyciu krążka ogłosiła ze łzami w oczach:
- Nie mówię, że to koniec, ale na ten moment zawieszam karierę - wyznała Nicole Konderla. Komunikat ten jako pierwsza zacytowała Kinga Marchela z portalu skijumping.pl.
24-latka w ostatnich sezonach należała do ścisłej czołówki polskich skoków kobiecych i reprezentowała nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Wzięła również udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.
Swój najlepszy rezultat w Pucharze Świata w karierze osiągnęła w w 2022 roku w Willingen. Tam zajęła 21. i 22. miejsce.
W 2023 roku wzięła udział w Uniwersjadzie w Lake Placid. Tam sięgnęła po trzy złote medale (indywidyalny, w drużynie oraz w mikście) oraz po srebro w sztafecie mieszanej. Ta impreza już na zawsze będzie stanowić bardzo ważny punkt w jej karierze, która, miejmy nadzieje, zostanie niebawem wznowiona.
Smutek, jaki towarzyszył Nicole Konderli przy ogłaszaniu decyzji o zawieszeniu kariery, jest bardzo przykry i wymowny. W tym momencie nie można jednak powiedzieć, że taka decyzja miała tylko jeden powód.
Być może było ich więcej. Być może dotyczyły nie tylko tego, co dzieje się na skoczni, ale również miała związek z aspektami pozasportowymi. Polskim kibicom pozostaje mieć nadzieję, że Nicole Konderla na skocznię wróci jak najszybciej i znów będzie cieszyć fanów swoimi skokami.
W sierpniu 2025 roku Nicole Konderla poślubiła polskiego skoczka Kacpra Juroszka.