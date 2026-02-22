Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Wiśle już za nami. Złoty medal w kategorii mężczyzn powędrował do Kacpra Tomasiaka. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Paweł Wąsek.

W kategorii kobiet natomiast zgodnie z oczekiwaniami triumfowała Anna Twardosz. Srebro dobyła Pola Bełtowska, a brąz Nicole Konderla.

Brązowa medalistka mistrzostw Polski po zdobyciu krążka ogłosiła ze łzami w oczach:

- Nie mówię, że to koniec, ale na ten moment zawieszam karierę - wyznała Nicole Konderla. Komunikat ten jako pierwsza zacytowała Kinga Marchela z portalu skijumping.pl.

24-latka w ostatnich sezonach należała do ścisłej czołówki polskich skoków kobiecych i reprezentowała nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Wzięła również udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Swój najlepszy rezultat w Pucharze Świata w karierze osiągnęła w w 2022 roku w Willingen. Tam zajęła 21. i 22. miejsce.

W 2023 roku wzięła udział w Uniwersjadzie w Lake Placid. Tam sięgnęła po trzy złote medale (indywidyalny, w drużynie oraz w mikście) oraz po srebro w sztafecie mieszanej. Ta impreza już na zawsze będzie stanowić bardzo ważny punkt w jej karierze, która, miejmy nadzieje, zostanie niebawem wznowiona.

"Zawieszam karierę". Nicole Konderla ze łzami w oczach ogłasza

Smutek, jaki towarzyszył Nicole Konderli przy ogłaszaniu decyzji o zawieszeniu kariery, jest bardzo przykry i wymowny. W tym momencie nie można jednak powiedzieć, że taka decyzja miała tylko jeden powód.

Być może było ich więcej. Być może dotyczyły nie tylko tego, co dzieje się na skoczni, ale również miała związek z aspektami pozasportowymi. Polskim kibicom pozostaje mieć nadzieję, że Nicole Konderla na skocznię wróci jak najszybciej i znów będzie cieszyć fanów swoimi skokami.

W sierpniu 2025 roku Nicole Konderla poślubiła polskiego skoczka Kacpra Juroszka.

Rozwiń

Nicole Konderla FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk AFP

Nicole Konderla Mu Yu AFP

Polscy skoczkowie wzięli ślub Damian Klamka/East News/Pawel Murzyn/East News East News

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do Polski Polsat Sport