Polka w USA zaskoczyła świat. Rekord skoczni, a po chwili brutalny cios

Trwające zimowe igrzyska olimpijskie są pierwszymi w karierze dla dwóch naszych zawodniczek, które w tym sezonie często widujemy w cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni normalnej życiowy sukces odniosła Anna Twardosz, która zakończyła rywalizację na 10. miejscu.

Znacznie gorzej poszło Poli Bełtowskiej. 19-latka w pierwszym konkursie zanotowała zaledwie 78 metrów, co w ostatecznym rozrachunku przełożyło się na ostatnią, 50. pozycję. Cztery metry dalej Polka skoczyła w konkursie mikstów, który nasza reprezentacja zakończyła na 11. lokacie. Po tych startach w sieci wybuchł ogromny hejt wymierzony w Bełtowską. Słowa otuchy skierowane do młodej Polki płyną nie tylko z Polski, lecz również z całego świata.

Bełtowska w cyklu Pucharu Świata debiutowała w trakcie sezonu 2023/24. Już teraz wiadomo, że to trwająca kampania będzie dla niej najbardziej udaną z dotychczasowych. W tym momencie najlepszym rezultatem w karierze była 14. pozycja wywalczona pod koniec listopada w szwedzkim Falun. Niewiele jednak brakowało, by już znacznie wcześniej Bełtowska znalazła się w ścisłej czołówce.

Kosmiczny wyczyn Poli Bełtowskiej. Pobiła rekord skoczni olimpijskiej. Radość przerwał komunikat FIS

Gdy Pola Bełtowska wraz z Anną Twardosz oraz Nicole Konderlą wyruszyła na zawody w amerykańskim Lake Placid, nie miała jeszcze na koncie żadnego punktu w cyklu Pucharu Świata. Skocznia olimpijska jednak jej przypasowała do tego stopnia, że w jednym momencie o młodej Polce usłyszał cały świat.

Startująca w pierwszym konkursie z numerem szóstym Polka do objęcia prowadzenia w konkursie potrzebowała skoczyć na odległość 112,5 metra. To co jednak Bełtowska zrobiła, wprawiło wszystkich w osłupienie. Polka osiągnęła 131 metrów, bijąc przy okazji o trzy metry dotychczasowy rekord skoczni olimpijskiej w Lake Placid. Dla samej Bełtowskiej był to najlepszy rezultat w karierze.

Ekspresja Bełtowskiej tuż po wylądowaniu była oczywista - wszyscy włącznie z nią samą byli zaskoczeni tym, co się przed sekundą stało. Radość Polki była duża i przejawiała się również w wypowiedziach medialnych. - To była najlepsza i najśmieszniejsza rzecz w moim życiu. Były we mnie ogromne emocje. Nie spodziewałam się takiego skoku, lądowanie bardzo mnie zaskoczyło. Nie umiem lądować, ale to było w miarę pewne - opowiadała szczęśliwa Bełtowska.

- Średnio pamiętam ten skok. Kojarzę tylko, na czym skupiałam się na belce przed tą próbą. Po wyjściu z progu miałam wrażenie, że zaraz wyląduję, ale udało mi się przelecieć ten etap i wyszło w miarę fajnie. To nie był najlepszy skok w moim życiu, ponieważ zawsze można się do czegoś przyczepić. To był normalny skok, nieprzekombinowany. Trenerzy też byli w szoku, ale bardzo się ucieszyli - dodała polska zawodniczka.

Finał nie był jednak pozytywny dla Bełtowskiej. Podmuchy wiatru na skoczni w Lake Placid okazały się tak mocne, że organizatorzy zdecydowali się anulować dotychczasowe wyniki, a piątkowy konkurs został przełożony na wieczór czasu lokalnego. Decyzja ta oznaczała, że rekord Bełtowskiej nie jest oficjalnie sankcjonowany.

Finalnie jednak Bełtowska i tak w USA dokonała przełomowej rzeczy w swojej karierze. W "powtórce" zajęła 28. miejsce, zdobywając tym samym premierowe punkty w cyklu Pucharu Świata. - Skocznia w Lake Placid znalazła się na liście moich ulubionych skoczni - skwitowała wówczas Bełtowska.

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP

Skocznia w Lake Placid Dustin Satloff/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

