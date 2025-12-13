Polka pobiła prawie wszystkie rekordy. Nikt w kraju tego nie dokonał
Anna Twardosz pobiła już prawie wszystkie krajowe rekordy w kobiecych skokach narciarskich. W zawodach Pucharu Świata w Klingenthal dwukrotnie zdobywała punkty. Dokonała tego już dziesięć razy z rzędu, licząc końcówkę ubiegłego sezonu, co nie udało się w nigdy żadnej innej Polce. Do tego zawodniczka z Lanckorony zgromadziła najwięcej punktów PŚ w historii z grona naszych skoczkiń. W Niemczech startowała przed naprawdę liczną publicznością i rozdała wiele autografów.
W Wiśle widzieliśmy antyreklamę skoków narciarskich kobiet. Na skoczni było pusto i cicho. W Klingenthal na sobotnim konkursie kobiet było kilka tysięcy kibiców, którzy doskonale się bawili.
Anna Twardosz w Niemczech dwukrotnie zdobywała punkty Pucharu Świata. W piątkowym konkursie była 20., a w sobotnim 25. Po zawodach kręciła jednak nosem. Nie była zadowolona ze swoich skoków, ale też z miejsc.
- To jest trudna skocznia dla mnie. Zła jestem o to, że choć raz nie pękło to 120 metrów. Będę tu przyjeżdżać, dopóki nie skoczę na tej skoczni tyle, ile będę chciała - zapowiedziała Twardosz.
Anna Twardosz napisała historię. "Podium? Spokojnie"
Choć w sobotę zajęła gorsze miejsce niż w piątek, to jednak - jak sama przyznała - skakała lepiej.
- Te sobotnie skoki były lepsze, ale miałam problem z trafieniem w próg. Wybijałam się za wcześniej i próg nie oddawał tak fajnie - przyznała.
Pytana o rekordową serię w skokach narciarskich, czyli dziesięć kolejnych konkursów z punktami Pucharu Świata, odparła:
Życzę każdej polskiej zawodniczce, by tak skakała. Jestem bardzo zadowolona z tej serii i liczę na to, że to w jakiś sposób zmotywuje inne dziewczyny do skakania i będzie nas więcej.
Twardosz jest najlepiej punktującą Polką w Pucharze Świata w historii. Wciąż ma jednak do pobicia inny rekord. Jej najwyższa lokata w PŚ to 10. miejsce w Falun. Tymczasem najlepszy wynik w historii kobiecych skoków w Polsce należy do Kingi Rajdy. To szóste miejsce w Oberstdorfie.
- Może uda się jeszcze w tym sezonie powalczyć o podium, ale spokojnie - mówiła Twardosz, która latem wygrywała nawet zawody Grand Prix.
- Gdybym oddawała swoje normalne skoki, to są to próby na "15", a nawet "10". A wtedy wszystko się może zdarzyć. Będę dążyła do tego, by takie skoki wychodziły mi w zawodach - dodała.
Twardosz tej zimy zdobyła już więcej punktów w PŚ niż przez cały ubiegły sezon.
Sobotni konkurs wygrała Japonka Nozomi Maruyama, a w niedzielnym triumfowała Słowenka Nika Prevc.
Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport