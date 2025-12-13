Polka pobiła prawie wszystkie rekordy. Nikt w kraju tego nie dokonał

W Wiśle widzieliśmy antyreklamę skoków narciarskich kobiet. Na skoczni było pusto i cicho. W Klingenthal na sobotnim konkursie kobiet było kilka tysięcy kibiców, którzy doskonale się bawili.

Anna Twardosz w Niemczech dwukrotnie zdobywała punkty Pucharu Świata. W piątkowym konkursie była 20., a w sobotnim 25. Po zawodach kręciła jednak nosem. Nie była zadowolona ze swoich skoków, ale też z miejsc.

- To jest trudna skocznia dla mnie. Zła jestem o to, że choć raz nie pękło to 120 metrów. Będę tu przyjeżdżać, dopóki nie skoczę na tej skoczni tyle, ile będę chciała - zapowiedziała Twardosz.

Anna Twardosz napisała historię. "Podium? Spokojnie"

Choć w sobotę zajęła gorsze miejsce niż w piątek, to jednak - jak sama przyznała - skakała lepiej.

- Te sobotnie skoki były lepsze, ale miałam problem z trafieniem w próg. Wybijałam się za wcześniej i próg nie oddawał tak fajnie - przyznała.

Pytana o rekordową serię w skokach narciarskich, czyli dziesięć kolejnych konkursów z punktami Pucharu Świata, odparła:

Życzę każdej polskiej zawodniczce, by tak skakała. Jestem bardzo zadowolona z tej serii i liczę na to, że to w jakiś sposób zmotywuje inne dziewczyny do skakania i będzie nas więcej.

Twardosz jest najlepiej punktującą Polką w Pucharze Świata w historii. Wciąż ma jednak do pobicia inny rekord. Jej najwyższa lokata w PŚ to 10. miejsce w Falun. Tymczasem najlepszy wynik w historii kobiecych skoków w Polsce należy do Kingi Rajdy. To szóste miejsce w Oberstdorfie.

- Może uda się jeszcze w tym sezonie powalczyć o podium, ale spokojnie - mówiła Twardosz, która latem wygrywała nawet zawody Grand Prix.

- Gdybym oddawała swoje normalne skoki, to są to próby na "15", a nawet "10". A wtedy wszystko się może zdarzyć. Będę dążyła do tego, by takie skoki wychodziły mi w zawodach - dodała.

Twardosz tej zimy zdobyła już więcej punktów w PŚ niż przez cały ubiegły sezon.

Sobotni konkurs wygrała Japonka Nozomi Maruyama, a w niedzielnym triumfowała Słowenka Nika Prevc.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Anna Twardosz JENS SCHLUETER AFP

Anna Twardosz rozdałą wiele autografów w Klingenthal Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Trener Stefan Hula z Anną Twardosz Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe