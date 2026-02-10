Polka dostaje obrzydliwe wiadomości. "Nie sądziłam, że ludzie tak mogą"

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Pola Bełtowska, której nie wiedzie się w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na skoczni w Predazzo, przyznała, że otrzymuje obrzydliwe wiadomości. Na młodą dziewczynę wylał się straszliwy hejt. Ludzie, opanujcie się! To naprawdę staje się obrzydliwe.

Zawodnik w kasku narciarskim i goglach trzyma narty na ramieniu, ubrany w pelerynę przeciwdeszczową, unosi rękę w geście pozdrowienia. W tle rozmazana infrastruktura sportowa oraz inne osoby w kombinezonach.
Pola BełtowskaEXPA/Tadeusz MieczyńskiNewspix.pl
Pola Bełtowska w konkursie olimpijskim na normalnej skoczni zajęła 50. miejsce. Teraz słabo skakała w konkursie mikstów. 19-latka zdaje sobie sprawę z tego, że to jej skoki zaważyły na tym, że drużyna nie awansowała do drugiej serii i wyprzedziła tylko Rumunię.

Być może wpływ na postawę Polki miało to, co dzieje się poza sportową areną. Bełtowska bowiem przyznała, że otrzymuje obrzydliwe wiadomości.

107 metrów Tomasiaka to nie koniec. Historyczny konkurs, rekord na igrzyskach

Zbigniew Bródka: Jesteśmy zaskoczeni tą słabszą dyspozycją, szczególnie w sztafecie mieszanejPolsat Sport

Pola Bełtowska: nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść

Nasza skoczkini otwarcie mówiła, że bała się skoku, bo nie chciała zawieść. Z tylu głowy miała pewnie to, co piszą do niej frustraci, bo trudno inaczej nazwać takie osoby.

Nie czytam komentarzy w mediach społecznościowych, ale dostaję takie prywatne wiadomości, że to jest kosmos. To jest taki hejt, jakiego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść. Nie robię tego specjalnie, a jestem "jechana" z góry na dół
żaliła się Bełtowska.

- Hejt niestety zawsze był i będzie. Nie biorę zatem tego do siebie. Skoro tym, co mi to robią jest lepiej, to... - dodała.

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Igrzyska pogardy. To staje się obrzydliwe

    To boli, że w narodzie jest tyle jadu, ale nie ma się czemu dziwić, skoro jest on podsycany na każdym kroku. Nie potrafimy się wspierać. Za to doskonale wychodzi nam hejtowanie innych. To staje się obrzydliwe.

    - Pola zapracowała sobie na to, by być na igrzyskach. Wywalczyła sobie to miejsce. Chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Jest zestresowana, bo bardzo chce. Myślę, że jeszcze zaskoczy. Zdarza się, że rozmawiamy o tym, co ją trapi i to nie są przyjemne rozmowy - mówiła Anna Twardosz, druga z naszych reprezentantek, która była dziesiąta na normalnej skoczni.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Zawodnik w stroju narciarskim ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, rozstawiając szeroko narty w pozycji telemarkowej, w tle jednolita biała powierzchnia śniegu.
    Pola BełtowskaHANNIBAL HANSCHKE/EPAPAP
    Pola Bełtowska
    Pola BełtowskaGrzegorz MomotPAP
    Zawodniczka drużyny skoczków narciarskich po konkursie zimowym ze sztabem, wszyscy ubrani w czerwone kurtki z polskimi emblematami, na tle olimpijskiego obiektu z widownią i śniegiem.
    Od lewej: Marcin Bachleda, Anna Twardosz, Stefan Hula i Pola BełtowskaTomasz KalembaINTERIA.PL

