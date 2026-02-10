Polka dostaje obrzydliwe wiadomości. "Nie sądziłam, że ludzie tak mogą"

Pola Bełtowska w konkursie olimpijskim na normalnej skoczni zajęła 50. miejsce. Teraz słabo skakała w konkursie mikstów. 19-latka zdaje sobie sprawę z tego, że to jej skoki zaważyły na tym, że drużyna nie awansowała do drugiej serii i wyprzedziła tylko Rumunię.

Być może wpływ na postawę Polki miało to, co dzieje się poza sportową areną. Bełtowska bowiem przyznała, że otrzymuje obrzydliwe wiadomości.

Pola Bełtowska: nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść

Nasza skoczkini otwarcie mówiła, że bała się skoku, bo nie chciała zawieść. Z tylu głowy miała pewnie to, co piszą do niej frustraci, bo trudno inaczej nazwać takie osoby.

Nie czytam komentarzy w mediach społecznościowych, ale dostaję takie prywatne wiadomości, że to jest kosmos. To jest taki hejt, jakiego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść. Nie robię tego specjalnie, a jestem "jechana" z góry na dół

- Hejt niestety zawsze był i będzie. Nie biorę zatem tego do siebie. Skoro tym, co mi to robią jest lepiej, to... - dodała.

Igrzyska pogardy. To staje się obrzydliwe

To boli, że w narodzie jest tyle jadu, ale nie ma się czemu dziwić, skoro jest on podsycany na każdym kroku. Nie potrafimy się wspierać. Za to doskonale wychodzi nam hejtowanie innych. To staje się obrzydliwe.

- Pola zapracowała sobie na to, by być na igrzyskach. Wywalczyła sobie to miejsce. Chciała pokazać się z jak najlepszej strony. Jest zestresowana, bo bardzo chce. Myślę, że jeszcze zaskoczy. Zdarza się, że rozmawiamy o tym, co ją trapi i to nie są przyjemne rozmowy - mówiła Anna Twardosz, druga z naszych reprezentantek, która była dziesiąta na normalnej skoczni.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

