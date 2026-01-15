Podobnie jak w męskim Pucharze Świata, tak i w jego kobiecym odpowiedniku rywalizacja najlepszych zawodników świata przeniosła się do Azji. Mężczyźni w najbliższy weekend wystąpią w japońskim Sapporo. Kobiety natomiast eskapadę poza Europą rozpoczynają od Chin i konkursów na olimpijskiej skoczni Zhangjiakou.

Na liście startowej najbliższych konkursów nie brakuje najlepszych zawodniczek świata z Niką Prevc oraz Nozomi Maruyamą na czele. Do Chin przyleciały również Polki, których zabrakło na ostatnich zawodach Pucharu Świata w słoweńskim Ljubnie.

Liderka naszej kadry Anna Twardosz ma już za sobą problemy zdrowotne, które wykluczyły jej wyjazd do Słowenii oraz start w drugim z konkursów w Villach. Jak informował portal "skijumping.pl" badania rezonansem magnetycznym kontuzjowanego kolana nie przyniosły diagnozy, która uniemożliwia Twardosz start w azjatyckim tournee. Wraz z nią w kadrze znalazła się Pola Bełtowska.

Ogrom szczęścia Polki w Chinach. Wszystko rozstrzygnęła minimalna różnica punktów

Skakanie na olimpijskiej skoczni rozpoczęło się już o poranku polskiego czasu. Na sam początek zaplanowano dwie serie treningowe, podczas których do akcji wkroczyły również i Polki. Z lepszej strony zgodnie z oczekiwaniami pokazała się Twardosz, która zajęła kolejno 29. oraz 19. miejsce.

Pola Bełtowska w pierwszym treningu była 33. i do Twardosz straciła niewiele. Drugi skok w jej wykonaniu był już jednak znacznie gorszy. Po próbie na odległość 90 metrów nie mogła liczyć na jakikolwiek dorobek punktowy i wraz z grupą innych zawodniczek sklasyfikowano ją na ostatniej, 41. pozycji.

Kwalifikacje do piątkowego konkursu rozpoczęły się tuż po godzinie 10:00. Na starcie znalazło się 48 zawodniczek, co oznaczało, że do wywalczenia kwalifikacji potrzeba było być lepszym od zaledwie ośmiu przeciwniczek.

Anna Twardosz nie miała większych problemów z wywalczeniem przepustki do jutrzejszych zawodów. 24-latka uzyskała 112,5 metra, co w ostatecznym rozrachunku przełożyło się na 21. lokatę. Zdecydowanie większy problem miała Bełtowska. Próba na odległość 102,5 metra początkowo nie dawała jej awansu do konkursu.

Ostatecznie Polce dopisało jednak trochę szczęścia. Bełtowska do konkursu awansowała zaraz po tym, jak na starcie nie pojawiła się Nika Vodan. Klasyfikowana na ósmym miejscu w Pucharze Świata Słowenka nie wzięła udział w obu treningach, a finalnie zabrakło jej również w kwalifikacjach. Ostatecznie Bełtowska zajęła 40. miejsce w kwalifikacjach i zajęła ostatnie miejsce dające prawo udziału w konkursie. Polka miała zaledwie 0,3 punktu przewagi nad niżej sklasyfikowaną Słowaczką Kirą Marią Kapustikovą.

Najlepsza w kwalifikacjach była liderka światowego rankingu Nika Prevc. Pierwszy z konkursów PŚ kobiet w chińskim Zhangjiakou odbędzie się w piątek 16 stycznia o godz. 9:00 polskiego czasu.

Wyniki kwalifikacji do piątkowego konkursu Pucharu Świata kobiet w chińskim Zhangjiakou

1. Nika Prevc (SŁO) - 132,9 pkt

2. Selina Freitag (NIE) - 120 pkt

3. Anna Odine Stroem (NOR) - 118,9 pkt

(...)

21. Anna Twardosz - 93,7 pkt

40. Pola Bełtowska - 70,9 pkt

